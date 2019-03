تفاصيل جميع باقات WE وانظمة WE للانترنت و المكالمات

Advertisements

قد يهتم الكثيرين بمعرفة باقات WE و انظمة WE آأحدث شركة اتصالات في مصر والتابعة لشركة المصرية للإتصالات، هذه الشبكة التي حققت شهرة كبيرة بين المستخدمين في مصر واستطاعت نيل ثقتهم، والشركة بالفعل تستحق هذه الثقة لأنها تقدم أنواع مختلفة من الباقات حتى يستطيع المستخدم اختيار الباقة المناسبة له ولم يواجه أحد المستخدمين مشاكل مع إستخدامه لهذه الباقات أو خصم وحدات بدون إستهلاك من المستخدم كما يحدث في بعض الشبكات، ونحن وفي هذا المقال سنوضح لكم جميع تفاصيل باقات وأنظمة شركة WE للإنترنت و المكالمات لتستطيع اختيار الباقة المناسبة لك.

باقات WE للإنترنت

يوجد العديد من باقات WE للإنترنت التي قد تكون باقة يومية أو اسبوعية او شهرية، وسوف نقوم بعرضها كلها من خلال السطور التالية:

باقة موبايل انترنت 1ج اليومية

سعر الباقة هو 1 جنية.

سعة الباقة 25 ميجا بايتس تصل إلي 50 ميجابايتس.

صلاحية الباقة هي 24 ساعة تبدأ من وقت الإشتراك.

الكود المختصر للإشتراك هو *999*01#.

باقة موبايل إنترنت 10ج

سعر الباقة هو 10 جنية.

سعة الباقة 625 ميجا بايتس تصل إلي 1.250 ميجابايتس .

صلاحية الباقة: شهر من تاريخ الإشتراك.

الكود المختصر للإشتراك هو *999*10#.

باقة موبايل إنترنت 20ج

سعر الباقة هو 20 جنية.

سعة الباقة 1.375 ميجا بايتس تصل إلي 2.750 ميجابايتس.

صلاحية الباقة: شهر من تاريخ الإشتراك.

الكود المختصر للإشتراك هو *999*20#.

باقة موبايل إنترنت 40ج

سعر الباقة هو 40 جنية.

سعة الباقة 3.250 ميجا بايتس تصل إلي 6.500 ميجابايتس.

صلاحية الباقة: شهر من تاريخ الإشتراك.

الكود المختصر للإشتراك هو *999*40#.

باقة موبايل إنترنت 70ج

سعر الباقة هو 70 جنية.

سعة الباقة 6250 ميجا بايتس تصل إلي 12500 ميجابايتس.

صلاحية الباقة: شهر من تاريخ الإشتراك.

الكود المختصر للإشتراك هو *999*70#.

باقة موبايل إنترنت 100ج

سعر الباقة هو 100 جنية.

سعة الباقة 10.000 ميجا بايتس تصل إلي 20.000 ميجابايتس.

صلاحية الباقة: شهر من تاريخ الإشتراك.

الكود المختصر للإشتراك هو *999*100#.

باقة موبايل إنترنت 200ج

سعر الباقة هو 200جنية.

سعة الباقة 23.500 ميجا بايتس تصل إلي 47.000 ميجابايتس.

صلاحية الباقة: شهر من تاريخ الإشتراك.

الكود المختصر للإشتراك هو *999*200#.

تفاصيل أخرى عن باقات WE للانترنت السابقة

لديك الحرية في إستخدام جميع المواقع والتطبيقات.

عند فتح مواقع وتطبيقات السوشيال ميديا والخرائط و الموسيقي ( فيسبوك، تويتر، إنستجرام، سناب شات، واتس اب، ساوند كلاود، أنغامي، خرائط جوجل) تكون الميجابايت الواحدة ب0.5 ميجابايت من الباقة.

عند إستخدام مواقع أخري غير مواقع السوشيال ميديا أو الخرائط أو الموسيقي أو عند التحميل أو مشاهدة فيديوهات اليوتيوب يتم خصم 1 ميجابايت من الباقة لكل 1 ميجابايات إستخدام.

يتم تجديد الباقة تلقائيًا في حالة وجود رصيد كافي.

يمكنك تجديد الباقة قبل ميعاد التجديد عن طريق الكود المختصر #2*999*.

الباقات متاحة لعملاء الدفع المسبق، و عملاء الفاتورة (الإشتراك الشهري).

عند إستهلاك الباقة كاملة يمكنك إختيار أحد الإختيارات الآتية:

تجديد الباقة قبل ميعاد التجديد عن طريق الكود #2*999*.

شراء باقة إضافية بسعر 20 جنيه، توفر لك 1.000 ميجابايت (للإشتراك عن طريق الكود المختصر #101*999*).

المحاسبة بسعر الباقة الأساسية لديك.

مثال توضيحي لإستهلاك باقة موبايل إنترنت 40ج

الباقة تصل إلي 6.500 ميجابايت عند إستخدامها في تطبيقات السوشيال ميديا و الخرائط وتطبيقات الموسيقي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، سناب شات، واتس اب، ساوند كلاود، أنغامي، خرائط جوجل).

الباقة تصل إلي 3.250 ميجابايت فقط عند إستخدامها في مواقع أخري غير مواقع السوشيال ميديا أو الخرائط أو الموسيقي أو عند التحميل أو مشاهدة فيديوهات اليوتيوب.

يمكنك إستخدام الباقة في 3000 ميجابايت لمواقع السوشيال ميديا والخرائط و الموسيقي و 1750 ميجابايت للمواقع الأخري.

باقات WE للفيديو

باقات WE للفيديو هي باقات توفر لك مشاهدة مقاطع الفيديو على مواقع Youtube و Netfilx و Shahid.net و WE TV.

باقات WE الفيديو اليومية

سعر الباقة هو 2 جنية.

سعة الباقة 250 ميجا بايتس.

صلاحية الباقة: تصل إلي 24 ساعة من تاريخ الإشتراك.

باقات WE الفيديو الأسبوعية

سعر الباقة هو 10 جنية.

سعة الباقة 1.250 ميجا بايتس.

صلاحية الباقة: سبع أيام من تاريخ الإشتراك.

باقات WE الفيديو الشهرية

سعر الباقة هو 25 جنية.

سعة الباقة 3.500 ميجا بايتس.

صلاحية الباقة: 30 يوم من تاريخ الإشتراك.

تفاصيل اخري عن باقات WE للفيديو السابقة

الكود المختصر للإشتراك في جميع باقات الفيديو هو #3*999*، (عند الإتصال بالكود المختصر سيتوفر لك العديد من الإختيارات) أو يمكنك الإتصال ب111 من أي رقم WE أو الإتصال برقم 01555000111 من أي رقم أخر.

الباقة متاحة لعملاء الخطوط المدفوعة مقدمًا و خطوط الداتا.

يمكن إستخدام جميع باقات الفيديو سواء الباقة اليومية أو الإسبوعية أو الشهرية كباقات إضافية أو كباقات أساسية.

الميجابايتس المتبقية من الباقة لا يمكن ترحيلها للباقة التالية.

باقات الفيديو لها مواقع وتطبيقات محددة وهي Youtube و Netfilx و Shahid.net و WE TV.

في حال إستخدام مواقع أو تطبيقات اخري غير المواقع والتطبيقات المحددة يتم الخصم من الباقة الأساسية.

الباقة لا تجدد تلقائيًا حتى عند وجود رصيد كافي، فيمكنك الإشتراك في الباقة عند الإحتياج فقط.

يتم خصم 1 ميجابايت من الباقة كل 1 ميجابايت إستهلاك.

باقات WE و انظمة we للمكالمات

انظمة we المحاسبة حسب الإستخدام

سعر الدقيقة لأي شبكة في مصر أو خط أرضي هو 12 قرش.

سعر الميجابايت الواحدة هو 12 قرش.

سعر الرسالة لأي شبكة في مصر هو 12 قرش.

للإشتراك قم بالإتصال بالكود المختصر *999#.

انظمة we الكنترول

انظمة we كنترول هي باقات توفر لك وحدات يمكنك إستخدامها في المكالمات والرسائل والإنترنت، وتوفر لك رقم مفضل للإتصال وإستخدام واتس اب مجاني طوال الشهر.

انظمة we كنترول 12

الوحدات الأساسية للباقة: 450 وحدة.

الوحدات المجانية من عرض ضعف الباقة للعملاء الجدد: 450 وحدة.

مجموع الوحدات للعملاء الجدد: 900 وحدة.

صلاحية الباقة: 30 يوم من تاريخ الإشتراك.

لا يمكن إضافة رقم مفضل.

إستخدام تطبيق واتس اب غير مجاني.

الكود المختصر للإشتراك 12#*600*.

انظمة we كنترول 20

الوحدات الأساسية للباقة: 850 وحدة.

الوحدات المجانية من عرض ضعف الباقة للعملاء الجدد: 850 وحدة.

مجموع الوحدات للعملاء الجدد: 1700 وحدة.

صلاحية الباقة: 30 يوم من تاريخ الإشتراك.

يمكن إضافة رقم مفضل واحد فقط.

إستخدام تطبيق الواتس اب مجاني.

الكود المختصر للإشتراك 20#*600*.

انظمة we كنترول 30

الوحدات الأساسية للباقة: 1350 وحدة.

الوحدات المجانية من عرض ضعف الباقة للعملاء الجدد: 1350 وحدة.

مجموع الوحدات للعملاء الجدد: 2700 وحدة.

صلاحية الباقة: 30 يوم من تاريخ الإشتراك.

يمكن إضافة رقم مفضل واحد فقط.

إستخدام تطبيق الواتس اب مجاني.

الكود المختصر للإشتراك 30#*600*.

انظمة we كنترول 40

الوحدات الأساسية للباقة: 2000 وحدة.

الوحدات المجانية من عرض ضعف الباقة للعملاء الجدد: 2000 وحدة.

مجموع الوحدات للعملاء الجدد: 4000 وحدة.

صلاحية الباقة: 30 يوم من تاريخ الإشتراك.

يمكن إضافة رقم مفضل واحد فقط.

إستخدام تطبيق الواتس اب مجاني.

الكود المختصر للإشتراك 40#*600*.

انظمة we كنترول 60

الوحدات الأساسية للباقة: 3600 وحدة.

الوحدات المجانية من عرض ضعف الباقة للعملاء الجدد: 3600 وحدة.

مجموع الوحدات للعملاء الجدد: 7200 وحدة.

صلاحية الباقة: 30 يوم من تاريخ الإشتراك.

يمكن إضافة رقم مفضل واحد فقط.

إستخدام تطبيق الواتس اب مجاني.

الكود المختصر للإشتراك 60#*600*.

تفاصيل اخري عن باقات we كنترول :

الدقيقة لأي رقم WE أو أرضي أو الميجابايت تساوى 1 وحدة.

الدقيقة للشبكات الأخري تساوى 5 وحدات.

يمكنك إضافة 1.000 دقيقة للرقم المفضل مقابل 10 جنيه شهريًا عن طريق الكود *600*4#.

تفاصيل باقات we كنترول الجديدة :

يمكنك الحصول على 200 دقيقة إضافية للرقم المفضل عن طريق الكود #6*600*.

ستحصل على 100 ميجابايت إضافية يمكنك إستخدامها لتطبيق الواتس اب.

خدمة WE إكسترا ستوفر لك وحدات إضافية (10 وحدات إضافية) صالحة لمدة 10 أيام بسعر 3 جنيهات للإشتراك قم بالإتصال بالكود المختصر *600*4#.

خدمة WE شير ستوفر لك إمكانية تحويل الوحدات لأي عميل كنترول بسعر 50 قرش لكل 50 وحدة محولة، لتحويل الوحدات قم بالإتصال بالكود المختصر *600*7#.

خدمة WE بلس ستوفر لك إمكانية تجديد الباقة بشكل جزئي لمدة سبع أيام عن طريق الإتصال بالكود المختصر *600*8#، تفاصيل الخدمة والباقات الإضافية: باقة 12 بسعر 3 جنيه توفر 90 وحدة صالحة لمدة 7 أيام. باقة 20 بسعر 5 جنيه توفر 170 وحدة صالحة لمدة 7 أيام. باقة 30 بسعر 7.5 جنيه توفر 270 وحدة صالحة لمدة 7 أيام. باقة 40 بسعر 10 جنيه توفر 400 وحدة صالحة لمدة 7 أيام. باقة 60 بسعر 15 جنيه توفر 720 وحدة صالحة لمدة 7 أيام.



باقات we كنترول تظبيط

باقات كنترول تظبيط الشهرية تعتبر اعلى باقات الموبايل إنترنت والدقائق في شركة WE من حيث السعة، وسنوضح لكم جميع التفاصيل الآن

انظمة we كنترول تظبيط 25

سعر الباقة هو 25 جنيه لا يشمل الضريبة.

الإنترنت: 1.000 ميجابايت وتصل إلي 2.000 ميجابايت.

عدد الدقائق الأساسية 400 دقيقة.

عدد الدقائق المجانية للخطوط الجديدة 400 دقيقة لكل الشبكات و 500 دقيقة إضافية لشبكة WE فقط.

مجموع الدقائق للخطوط الجديدة 1300 دقيقة.

الكود المختصر للإشتراك *660*25#.

انظمة we كنترول تظبيط 40

سعر الباقة هو 40 جنيه لا يشمل الضريبة.

الإنترنت: 2.000 ميجابايت وتصل إلي 4.000 ميجابايت.

عدد الدقائق الأساسية 700 دقيقة.

عدد الدقائق المجانية للخطوط الجديدة 700 دقيقة لكل الشبكات و 500 دقيقة إضافية لشبكة WE فقط.

مجموع الدقائق للخطوط الجديدة 1900 دقيقة.

الكود المختصر للإشتراك *660*40#.

انظمة we كنترول تظبيط 65

سعر الباقة هو 65 جنيه لا يشمل الضريبة.

الإنترنت: 5.000 ميجابايت وتصل إلي 10.000 ميجابايت.

عدد الدقائق الأساسية 800 دقيقة.

عدد الدقائق المجانية للخطوط الجديدة 800 دقيقة لكل الشبكات و 500 دقيقة إضافية لشبكة WE فقط.

مجموع الدقائق للخطوط الجديدة 2100 دقيقة.

الكود المختصر للإشتراك *660*65#.

انظمة we كنترول تظبيط 100

سعر الباقة هو 100 جنيه لا يشمل الضريبة.

الإنترنت: 10.000 ميجابايت وتصل إلي 20.000 ميجابايت.

عدد الدقائق الأساسية 800 دقيقة.

عدد الدقائق المجانية للخطوط الجديدة 800 دقيقة لكل الشبكات و 500 دقيقة إضافية لشبكة WE فقط.

مجموع الدقائق للخطوط الجديدة 2100 دقيقة.

الكود المختصر للإشتراك *660*100#.

هدايا للعملاء كنترول تظبيط الجدد في شركة WE :

ضعف باقة الدقائق لأول 3 شهور من تاريخ شراء و تفعيل الخط.

500 دقيقة مجانية لشبكة WE فقط لمدة 3 شهور من تاريخ تفعيل الخط.

رقم مميز مجانى.

تفاصيل اخري عن باقات we كنترول تظبيط :

عند إستخدام تطبيقات السوشيال ميديا يتم خصم 0.5 ميجابايت لكل ميجابايت إستهلاك.

الميجابايت من الباقة تساوى 1 ميجابايت إستهلاك لمواقع السوشيال ميديا (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Snapchat, Google Maps, Sound Cloud, and Anghami).

الميجابايت للمواقع الاخري تساوى 2 ميجابايت من الباقة.

الدقيقة للشبكات الاخري تساوى 5 دقائق من الباقة.

الرسالة لكل الشبكات تساوى 1 رسالة من الباقة.

الدقائق والميجابايتس المتبقية يتم ترحيلها للشهر التالى عند تجديد الباقة في ميعاد التجديد.

عند إنتهاء الباقة تتم المحاسبة ب15 قرش للدقيقة لكل الشبكات والأرضي والرسالة لكل الشبكات والميجابايت.

الباقات الإضافية لباقة كنترول تظبيط :

300 دقيقة لكل الشبكات لمدة 30 يوم بسعر 5 جنية (الكود المختصر للإشتراك *660*300#).

500 دقيقة لشبكة WE وللأرضي لمدة 30 يوم بسعر 5 جنية (الكود المختصر للإشتراك *660*500#).

باقات we انديجو للإنترنت والمكالمات

طرحت الشركة المصرية للإتصالات نظام الخط الذي يتيح باقات معينة بنظام الفاتورة الشهرية بدلًا من نظام الرصيد و كروت الشحن تحت مسمي “Indigo”، وسنوضح لكم جميع التفاصيل عن الباقة الآن.

باقة Indigo 30

سعر الباقة هو 30 جنية.

عدد الوحدات هو 500 وحدة.

سعة الإنترنت 1.000 ميجابايت.

يمكنك إضافة ارقام مفضلة بسعر 10 جنيه لكل رقم.

باقة Indigo 70

سعر الباقة هو 70 جنية.

عدد الوحدات هو 1.500 وحدة.

سعة الإنترنت 5.000 ميجابايت.

يمكنك إضافة ارقام مفضلة بسعر 10 جنيه لكل رقم.

باقة Indigo 150

سعر الباقة هو 150 جنية.

عدد الوحدات هو 5.000 وحدة.

سعة الإنترنت 10.000 ميجابايت.

يمكنك إضافة رقم مفضل واحد مجانًا.

باقة Indigo 250

سعر الباقة هو 250 جنية.

عدد الوحدات هو 10.000 وحدة.

سعة الإنترنت 15.000 ميجابايت.

يمكنك إضافة رقم مفضل واحد مجانًا.

باقة Indigo 500

سعر الباقة هو 500 جنية.

عدد الوحدات هو 20.000 وحدة.

سعة الإنترنت 35.000 ميجابايت.

يمكنك إضافة رقم مفضل واحد مجانًا.

تفاصيل أخري عن باقة Indigo

الدقيقة والرسالة لشبكات WE تساوى 1 وحدة من الباقة، والدقيقة للخطوط الأرضية تساوى 1 وحدة ايضًا.

الدقيقة والرسالة لشبكات الأخري تساوى 5 وحدات من الباقة.

الميجابايت الواحدة تساوى 1 وحدة من الباقة.

سعر الدقيقة والرسالة والميجابايت خارج الباقة يساوى 14 قرش.

أسعار الباقات غير شاملة الضريبة.

الأرقام المفضلة لها حد أقصي للدقائق وهو 1.000 دقيقة شهريًا (حسب سياسة الإستخدام العادل).

الدقائق الدولية بسعر 2.99 جنيه للدقيقة الواحدة في جميع باقات Indigo.

دقائق الإستقبال بسعر 2 جنيه للدقيقة الواحدة في جميع باقات Indigo.