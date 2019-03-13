الأرصاد تعلن تفاصيل أجواء الطقس السئ غدا الخميس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عصر اليوم الأربعاء، الموافق ١٣ مارس، توقعات الخبراء لطقس غدًا الخميس، حيث ذكروا أنه يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.
وأضاف خبراء الأرصاد أنه تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط ما ينتج عنه اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبخصوص حالة البحرين ،أوضح بيان الأرصاد الجوية أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 أمتار إلى 5ر3 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
وحول درجات الحرارة المتوقعة ، نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 13 21
شبين الكوم 13 21
طنطا 12 20
دمنهور 12 20
الإسكندرية 12 19
بلطيم 13 19
مطروح 12 18
السلوم 10 17
سيوة 12 20
بورسعيد 15 19
دمياط 14 19
الزقازيق 12 20
الإسماعيلية 12 22
السويس 13 22
العريش 10 20
رفح 09 19
رأس سدر 13 22
نخل 09 20
نويبع 16 22
طابا 14 20
كاترين 04 14
الطور 15 22
شرم الشيخ 18 24
الغردقة 19 25
مرسى علم 17 23
الفيوم 11 21
بنى سويف 11 22
المنيا 10 22
أسيوط 12 23
سوهاج 11 23
قنا 13 24
الأقصر 14 24
أسوان 16 25
أبوسمبل 14 25
الوادى الجديد 13 24
شلاتين 17 26
أبورماد 15 26
رأس حدربة 15 26
حلايب 16 24
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