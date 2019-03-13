بالصور الطقس السيء يضرب مصر.. الأرصاد تحذر من موجة تقلبات أخرى خلال ساعات

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أعلن مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، إن طقس الساعات القادمة سوف يشهد نشاطاً للرياح المحملة بالأتربة حتى نهاية اليوم، وأكد على بدء موجة أخرى من التقلبات الجوية تتمثل في سقوط أمطار على السواحل الشمالية وعلى مناطق الوجه البحري، بعد حلول الساعة السادسة مساءً.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، أن مساء اليوم الأربعاء سوف شهد محافظة القاهرة سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، وحتى صباح الغد، مع استمرار نشاط الرياح حتى الساعات الأولى من صباح الغد الخميس.

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وأشار مدير إدارة التحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، “أنه بداية من يوم الخميس القادم تنتقل الرياح المحملة بالأتربة إلى مناطق سيناء فقط، وإلى المناطق المكشوفة، مع توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية المصرية”.

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