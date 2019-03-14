رغم وجود الغيوم ونشاط الرياح.. الأرصاد: بداية من اليوم الطقس معتدل والعظمى بالقاهرة 21 درجة

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كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إناليوم الخميس، الموافق 14 مارس، يشهد بداية الطقس المعتدل حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية ويكون مائل للدفء على الوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وأضاف عبدالعال، أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تظهر على شمال البلاد ويصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق شمال الدلتا.

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وأوضح عبدالعال أن الظواهر الجوية المصاحبة لطقس اليوم، تتمثل في جو غائم على القاهرة، ونشاط للرياح وأمطار على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال سيناء، كما يكون مشمس على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه رغم بدء الطقس المعتدل اليوم، إلا أن هناك بعض الظواهر المناخية التي تظهر مثل الغيوم وظهور الشبورة المائية صباحًا.

وأشار الدكتور أحمد عبدالعال إلى أن طقس غد الجمعة سيكون معتدلاً على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشماليةومناطق شمال الدلتا.​

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، نشرتها الدورية عن أحوال الطقس والتي ذكر فيها الخبراء أنه يسود البلاد اليوم الخميس، الموافق 14 مارس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافىء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضاف الخبراء، أنه هناك ظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحرين، ذكرت نشرة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 أمتار إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

ووفق ما جاء في نشرة الأرصاد الجوية يعرض لكم موقع “مصر 365” بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 14 مارس، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 21

شبين الكوم 13 21

طنطا 12 20

دمنهور 12 20

الإسكندرية 12 19

بلطيم 13 19

مطروح 12 18

السلوم 10 17

سيوة 12 20

بورسعيد 15 19

دمياط 14 19

الزقازيق 12 20

الاسماعيلية 12 22

السويس 13 22

العريش 10 20

رفح 09 19

رأس سدر 13 22

نخل 09 20

نويبع 16 22

طابا 14 20

كاترين 04 14

الطور 15 22

شرم الشيخ 18 24

الغردقة 19 25

مرسى علم 17 23

الفيوم 11 21

بنى سويف 11 22

المنيا 10 22

أسيوط 12 23

سوهاج 11 23

قنا 13 24

الأقصر 14 24

أسوان 16 25

أبوسمبل 14 25

الوادى الجديد 13 24

شلاتين 17 26

أبو رماد 15 26

رأس حدربة 15 26

حلايب 16 24

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 14 مارس، على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 19 33

المدينة 13 30

الرياض 15 31

المنامة 18 24

أبوظبى 19 28

الدوحة 20 24

الكويت 12 23

دمشق 05 14

بيروت 14 17

عمان 07 11

القدس 08 11

غزة 14 17

بغداد 10 23

مسقط 21 26

صنعاء 10 27

الخرطوم 19 37

طرابلس 11 16

تونس 11 17

الجزائر 07 14

الرباط 09 22

نواكشوط 18 32

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 14 مارس، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 14

اسطنبول 05 10

اسلام اباد 10 19

نيودلهى 14 26

جاكرتا 24 32

بكين 04 15

كوالامبور 22 35

طوكيو 05 13

أثينا 08 14

روما 03 17

باريس 09 12

مدريد 03 18

برلين 05 08

لندن 08 13

مونتريال 05 07

موسكو -02 02

نيويورك 02 11

واشنطن 15 18