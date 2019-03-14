عودة حركة القطارات.. بعد تعطلها ساعة لـ حريق في جرار بالقليوبية

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عادت من جديد حركة القطارات على خط الشرق من محافظة القاهرة/ المنوفية إلى طبيعتها من جديد بعد عطل استمر لمدة ساعة تقريبًا.

وكان السبب في هذا التوقف، نشوب حريق محدود بجرار القطار رقم 32 القادم من محافظة طنطا باتجاه محافظة القاهرة صباح اليوم الخميس، وقع الحادث داخل محطة مدينة القناطر الخيرية.

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تم السيطرة على الحريق في جرار القطار، وتم استبدال الجرار بآخر بعد توقف حركة القطارات دام حوالي ساعة، حيث دفعت أجهزة مجلس المدينة تحت رئاسة رحاب المزين، بأتوبيسات خاصة بالنقل جماعي، والدفع بسيارات ميكروباص أيضاً من أجل نقل الركاب للقاهرة بعد تعطل جرار القطار.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة إجراء التحقيقات اللازمة، وأمرت النيابة بالتحفظ على الجرار المتعطل، وندب المعمل الجنائي من أجل معرفة أسباب الحادث.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى رئس مباحث مركز القناطر المقدم مروان الحسيني، بلاغ من مختار شداد، نائب رئيس مدينة القناطر بورود إخطار يفيد بتعطل قطار رقم 32 القادم من طنطا باتجاه محافظة القاهرة في محطة الحادثة التابع لدائرة المركز.

وتم إخطار مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى عربات القطار أو كابينة قائد الجرار، وجرى استبدال الجرار.

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