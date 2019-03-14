إغلاق موانئ الغردقة وشرم الشيخ بسبب سوء الأحوال الجوية

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أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر إغلاق موانئ الغردقة وشرم الشيخ، صباح اليوم الخميس، الموافق 14 مارس، بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تراوحت شدة الرياح بميناء الغردقة ما بين 25-30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1016 مللى بار وقوة البحر 5 درجة .

وكانت شدة الرياح بميناء شرم الشيخ وصلت ما بين 20-28 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 متر والضغط 1009 مللى بار والرؤية ضعيفة بحد أقصى 6 كيلومتر وحالة البحر مضطربة وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

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ومن ناحية أخرى كان قد تم إعادة فتح موانى السويس والزيتيات واستئناف الحركة الملاحية، هذا ويتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسى بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانئ التابعة والهيئة العامة للأرصاد الجوية الخريطة المناخية والجومائية للحفاظ على انتظام و سلامة الملاحة البحرية .