شركة “إيني” تعلن اكتشاف حقل غاز جديد

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أعلنت شركة إيني الإيطالية، اليوم الخميس، الموافق 14 مارس،عن اكتشاف حقل غاز جديد، في منطقة امتياز نور بالبحر المتوسط. وأوضحت “إيني” في بيان صادر عنها أن الحقل يقع في البحر المتوسط على بعد حوالي 50 كيلو متر شمال سيناء، وأنه جاري تقييم الاحتياطيات الغازية بالحقل، وأضافت الشركة إنها عثرت في البئر “نور 1” على عمود من الغاز يقدر بتسعين مترا.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أنها لم تختبر البئر الجديد، ولكنها تمكنت من الحصول على بيانات دقيقة ومكثفة عن البئر.

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وقالت “إيني” إنها ستبدأ دراسات الجدوى من أجل الإسراع في استغلال هذه الموارد الجديدة بعد الانتهاء من تقييم الاكتشاف.ويتوزع ملكية امتياز نور البحري، بواقع 40% لشركة إيني الإيطالية، و25% لشركة بي بي، و20% لمبادلة الإماراتية، و15% لثروة للبترول.