الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عصر اليوم الخميس، الموافق 14 مارس، كشفت فيه عن تفاصيل الطقس لـ 48 ساعة المقبلة ، وتوقعات الخبراء للطقس يومي الجمعة والسبت المقبلين، على كافة المناطق بالجمهورية.

وذكر خبراء الهيئة في البيان ، أنه يسود يوم الغد الجمعة، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وحول بيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، العظمى والصغرى، فهي كما يلي:

-السواحل الشمالية الغربية 11 20

-السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 13 22

-الوجه البحري والقاهرة 12 22

-جنوب سيناء والغردقة 15 24

-شمال الصعيد 10 23

-جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 13 26

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية عبر البيان الصادر اليوم ، أنه بالنسبة لحالة الطقس بعد غد السبت، فسوف تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر، ما ينتج عنه اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأضاف بيان الأرصاد أن طقس السبت سيكون مائلا للبرودة على شمال البلاد، مائلا للدفء على شمال الصعيد، دافئاً على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة.

وحول بيان درجات الحرارة المتوقعة السبت المقبل، العظمى والصغرى، فهي كما يلي:

-السواحل الشمالية الغربية 11 28

-السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 12 18

-الوجه البحري والقاهرة 12 19

-جنوب سيناء والغردقة 14 24

-شمال الصعيد 10 21

-جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 12 26

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