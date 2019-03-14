سر الرسالة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مؤسس “فيسبوك”

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رسالة نصية انتشرت كالنار في الهشيم، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عبر تطبيق الـ messenger، تلك الرسالة النصية التي تحمل اسم Mark Zuckerberg، مؤسس شركة “فيسبوك” وتُفيد بأن خدمة استخدام موقع الفيسبوك ستكون غير مجانية، وستضطر لدفع الأموال في حالة تجاهلك لإرسالها إلى أكبر عدد من الأشخاص في قائمة الأصدقاء لديك، موضحة أنه من سيقوم بإرسال المحتوى سيتمتع بالاستخدام المجاني للتطبيق مدى الحياة، مشيرا إلى أن دليل مصداقية الرسالة هو إغلاق حسابك الشخصي، وفتحه أوتوماتيكيا بعد الساعة 6 مساءً.

كما تصمنت الرسالة أيضًا بعض العبارات التهديدية، مثال أنه سيتم تصنيف حساب متجاهلي الرسالة بغير النشط، وبناء على هذا الإجراء المزعوم سيففج متجاهل الرسالة جميع الـ your contacts ، بجانب إلغاء إمكانية تحديث النسخة.

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وبخصوص هذه الرسالة، تحدث المهندس شريف عاطف، خبير نظم المعلومات بشركة مركز معلومات قائلًا :”إن هذه الرسالة مجرد خدعة (fake) لا أساس لها من الصحة، وإن مارك زوكربيرج Founder أي مؤسس موقع الفيسبوك وليس المدير. كما أنه في حالة إذا أرادت إدارة الفيسبوك توصيل معلومات أو بيان معين للمستخدمين، فسيتم ذلك عن طريق نشره على صفحتها الرسمية فقط”.

وأضاف خبير نظم المعلومات، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، الموافق ١٤ مارس ، أن الذين يقومون بإنشاء تلك الرسائل وإرسالها يطلق عليهم اسم الـ Scammers أو Spammers، ومتاح لهم اختيار أي اسم يحمل هذه الرسالة، ويكون هدفهم الأساسي إرسال تلك الرسالة المزعوم لأكبر عدد من الناس، مشيرا إلى أنه في حالة فتح المستلم لتلك الرسالة تلقائيًا سيربحون هم سنتًا أمريكيا على كل محتوى يتم فتحه”.

وتابع المهندس شريف عاطف، أنه للأسف تنتشر هذه النوعية من الرسائل ويتم تداولها سريعًا لأن الكثير ممن ليس لديهم معرفة خاصة بكيفية الربح من الانترنت يتداولون الرسالة بسرعة ويقومون بإرسالها، علماً بأنه في أغلب الأحيان يكون مرفق مع الرسالة (link ) أو رابط، وبمجرد فتح هذا الرابط أو الرسالة بشكل عام أوتوماتيكيا سيتم إرسالها إلى عدد كبير من أصدقائك، أو يقع الكثير في هذا الفخ، ويبدأ بالفعل بعض المستخدمين تداولها فيما بينهم من خلال رسائل الـ messenger.

وأشار الخبير المعلوماتي إلى أن إدارة “الفيسبوك” تحصل على مليارات الدولارات شهريًا من خلال عاداتنا، عن طريق بيع المواضع الإعلانية إلى جهات التسويق، مؤكدًا أن الشركة حققت 39.94 مليار دولار من إجمالي عائداتها البالغة 40.65 مليار دولار من الإعلانات، أي بنسبة 98 بالمائة، وفقًا للتقرير المالي السنوي للعام الماضي.

وعلى صعيد متصل، صرح مسؤول بشركة “فيسبوك”، أن الرسالة التي تداولها بعض مستخدمي الفيسبوك في مصر، أمس الأربعاء ، حول وصول رسائل لهم من إدارة الفيسبوك هو أمر عار تماما من الصحة وهو مجرد “ترند” يقوم المستخدمون بنقله من بعض”.

وكانت شركة “فيسبوك” قد استبعدت أن تكون هجمات إلكترونية هي السبب وراءالعطل الذي طال تطبيقاتها الأربعة لعدة ساعات أمس الأربعاء.وكان الكثير من المستخدمين قد أبلغوا عن صعوبات في التسجيل بكل من فيسبوك وإنستجرام وواتس آب وماسنجر، حسب ما نشر موقع “داون ديتكتور”.

وبالفعل أقرت الشركة العملاقة “فيسبوك” بهذه المشكلة بعد ساعتين من حدوثها، وذكرت عبر “تويتر” : “نحن على دراية بأن بعض الأشخاص يتعذر عليهم حاليا استخدام عائلة تطبيقات فيسبوك، ونحن نعمل على حل هذه المسألة في أسرع وقت ممكن.وأكدت شركة فيسبوك أنها عقدت تحقيقًا حول التأثير الكلي للصعوبات الفنية التي واجهتها تطبيقات إنستجرام وماسنجر أمس الأربعاء.

وأصدرت بيان وضحت فيه الأتي:”لا نزال نحقق في التأثير الكلي لهذ المسألة، بما في ذلك إمكانية إعادة تمويل المعلنين”، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.إدارة فيسبوك: العطل ليس نتيجة هجوم إلكتروني.

وحول ما تم تداوله من أن السبب وراء العطل هو هجوم إلكتروني، نشرت شركة فيسبوك الأمريكية رسالة عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر، تنفي فيها توقف عمل مواقعها نتيجة تعرضها لهجوم إلكتروني من نوع (DDoS).وكان مستخدمو “فيسبوك” قد اشتكوا من عدم قدرتهم على استخدام مواقع الشركة نتيجة عطل فني، لتعاني جميع خدمات الشركة من العطل ذاته.

وقامت الشركة بنشر رسالة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” كتبت فيها: “يواجه بعض المستخدمين مشاكل في استخدام مواقع الشركة، ونعمل على حلها في أقرب وقت”.تجدر الإشارة إلى أنه تٌعرف هجمات الحرمان من الخدمات (DDoS)، عبارة عن هجوم إلكتروني يقوم فيه المتسللون بإغراق موقع معين بسيل من البيانات غير اللازمة مما يسبب بطء الخدمات وصعوبة وصول المستخدمين له.