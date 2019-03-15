السيسي يتفقد مشروعات تنموية في توشكى فجرا

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فجر اليوم الجمعة الموافق 15 مارس من العام الحالي 2019 ، عدد من المشروعات التنموية في منطقة توشكى ، تضمنت مشروعات مزارع التمور والقمح والعنب ، وكذلك مزارع الأغنام.

وخلال جولته فجر اليوم ، اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات ، وأيضا تطورات العمل الجارية بها من القائمين على التنفيذ.

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السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التقى خلال زيارته ، عددا من المهندسين والعاملين في تلك المشروعات العملاقة ، التي تهدف إلى تنمية منطقة جنوب الوادي ، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة موازية لوادي النيل ، تتأسس على النشاط الزراعي ثم الصناعات الغذائية ، ومنها إلى باقي الصناعات والأنشطة العمرانية المختلفة.