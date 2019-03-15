كامل الوزير يتفقد محطة مصر ويستقل قطارا إلى طنطا (صور)

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تفقد الفريق كامل الوزير ، وزير النقل ، صباح اليوم الجمعة الموافق 15 مارس من العام الحالي 2019 ، محطة مصر في رمسيس ، وذلك في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة ، في إطار المتابعة المستمرة والدورية لمستوى الخدمة المقدمة للركاب.

وأوضحت وزارة النقل ، في بيان صحفي صادر عنها اليوم الجمعة ، أن جولة الفريق كامل الوزير ، بدأت بتفقد الصالة الرئيسية في محطة مصر ، حيث أبدى بعض الملاحظات ، ووجه بالتعامل الفوري معها ، كما وجه بزيادة معدلات النظافة الخاصة بالمحطة ، وأضاف: “هذا حق الراكب الذي دفع قيمة التذكرة ، وكذلك تشغيل وصيانة عربات الجولف كار المخصصة لكبار السن ، وفتح نفق المشاة الواصل بين ساحة المحطة من ميدان رمسيس حتى أحمد حلمي ، ورصيف أربعة و11 ، للتسهيل على الركاب ، وزيادة اللوحات الإرشادية على شبابيك التذاكر”.

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كما اطمأن وزير النقل خلال جولته ، على عمل السلالم الكهربائية في المحطة ، التي تتمتع بخاصية التوقف في حالة عدم الاستخدام والتشغيل ، بمجرد استقلال أحد الأفراد لها ترشيدا لاستهلاك الكهرباء ، كما اتجه الفريق كامل الوزير إلى شبابيك تذاكر وجه بحري ، واشترى تذكرتين له ولعضو فريق العمل في الوزارة ، على قطار 965 إكسبريس ( القاهرة – المنصورة – دمياط) ، والتقى عددا من الركاب واستمع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم على مواعيد قيام القطارات.

وقال اللواء كامل الوزير ، إنه يواصل جولاته صباحا ومساء ، بهدف متابعة انتظام مواعيد القطارات ، وخاصة مع تنفيذ هيئة السكك الحديدية ، حملة الانضباط الخاصة بمواعيد القطارات ، ورفع مستوى السلامة والأمان وجودة الخدمة المقدمة.

ولفت وزير النقل ، إلى أنه اطمأن خلال جولته اليوم في محطة مصر ، على انتظام مواعيد القطارات في المحطة ، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا في مستوى عناصر منظومة السكك الحديدية ، وأن العمل سيكون على مدار الساعة ، بهدف النهوض بهذا المرفق الحيوي المهم الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.