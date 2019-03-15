تعرف على.. أهم المعلومات عن طائرة دريملاينر الجديدة

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قام مصنع بوينج بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، بإجراء أولى الرحلات التجريبية الخاصة بطائرة “مصر للطيران” الجديدة “دريملاينر”، في إطار استعدادات المصنع إلى تسليم الطائرة إلى مطار القاهرة مارس الحالي 2019.

معلومات هامة عن طائرة دريملاينر الجديدة

يأتي تسليم طائرة دريملاينر إلى مطار القاهرة من قبل مصنع بوينج الأمريكي، ضمن تنفيذ صفقة طائرات تضم ما يقارب من 45 طائرة بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 6 مليارات دولار.

طائرة دريملاينر، من طراز طائرة بوينج 787-9، وتعمل بمحركات “رولز رويس”.

طائرة دريملاينر، هي طائرة مدنية نفاثة يطلق عليه اسم “طائرة الأحلام Dreamliner”.

متوسطة حجم طائرة دريملاينر التي تتميز بسعة البدن، تتراوح سعتها بما يعادل من 210 إلى 330 راكبًا.

طائرة دريملاينر قادرة على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كيلومتر دون توقف.

تعد طائرة دريملاينر هي الأفضل من حيث توفير الوقود، ويبلغ معدل انضباطها في الإقلاع إلى 99% على مستوى العالم.

يتم تطوير الطائرة دريملاينر، لتصبح أقل في استهلاك الوقود بنسبة 20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية.

تتميز طائرة دريملاينر بمقاعدها التي تم تصميمها بعناية، ويمكن فردها إلى 180 درجة لتصبح مثل السرير.

تتميز طائرة دريملاينر بمساحة نوافذها الكبيرة، ويمكن التحكم في معدل سطوع النافذة بضغطة زر واحدة.

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