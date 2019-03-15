تهدد حياة المواطنين.. الزراعة: ارتفاع معدلات عقر الكلاب للمواطنين

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أعلنت “الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري”، وهي الهيئة التابعة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع معدلات عقر الكلاب للمواطنين خلال هذا العام 2019.

الزراعة تصرح عن عدد الحالات التي عقر من الكلاب

صرح رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة في هيئة الخدمات الطب البيطري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور حسن الجعويني، “إن العام السابق 2018 سجل ما يقرب من 410 آلاف حالة عقر في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، بينما سجل العام الأسبق 2017 ما يقارب من 370 حالة عقر للمواطنين فقط”.

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وأشار حسن الجعويني، “إن سبب استخدام سم الاستروكين من أجل التخلص من الكلاب، يعد هو الوسيلة الأرخص”، أضاف أن ما يقارب من خمسة وعشرين جرام من مادة الاستروكين تكفي لتقل كلب واحد.

وأوضح، “أن سم الاستروكين، مستورد من دولة الهند من خلال مناقصة هيئة الخدمات الطب البيطري، ويتقدم لها أكثر من شركة”، وأضاف “إلى أن المادة تم المادة تقوم بقتل الكلب في مدة تتراوح من ثلاثة دقائق إلى ستة عشر دقيقة”.

وأوضح، “إن الميزانية المخصصة في هذا الصدد لم تتجاوز حاجز المليون جنيهًا، بينما ما نحتاج إليه من أجل الحد من مخاطر الكلاب الضالة على المواطنين ما يقارب من سبعمائة وخمسين مليون جنيهًا مصريًا”.

المتحدث باسم الزراعة: صحة الإنسان أهم بكثير من الحيوان

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور محمد القرش، “إن صحة الإنسان أهم بكثير من الحيوان، وخصوصًا عندما يهدد وجود الحيوان حياة المواطنين”.

وأوضح “إن وزارة الزراعة ليست الجهة الوحيدة المعنية بالملف بل يجب على جميع الجهات الأخرى العمل من خلال العمل توفير آليات الخاصة بالتوعية والإرشاد”.

وأشار الدكتور محمد القرش إلى “إن الكلاب الغير مرخصة، والضالة، هي السبب الرئيسي في حالات العقر التي نشاهدها خلال الفترة الراهنة”.

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