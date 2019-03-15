الخارجية تستنكر الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا

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أصدرت وزارة الخارجية المصرية ، برئاسة السفير سامح شكري ، اليوم الجمعة الموافق 15 مارس من العام الحالي 2019 ، بيانا استنكرت فيه بأشد العبارات ، الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين في نيوزلندا.

وأضافت وزارة الخارجية المصرية ، في بيان صادر عنها اليوم ، أن العملين الإرهابيين اللذين شهدتهما نيوزلندا اليوم ، يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل محاربة الإرهاب.

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وكان هجوم إرهابي وقع اليوم الجمعة ، على مسجد النور في مدينة الجزيرة الجنوبية ، وسط مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، إذ خلف الحادث الإرهابي 40 شهيدا وبعض المصابين.

مايك بوش مفوض الشرطة النيوزيلندية ، قال إن السلطات ضبطت 4 أشخاص من منفذي الهجوم الإرهابي ، وأكد في الوقت ذاته ، أن الحادث متطور، ويحاولون كشف ملابساته ، حيث عثروا على عبوات ناسفة بعد الهجوم على المصلين داخل المسجد ، ونجحوا في نزع فتيل عددا من الأجهزة المتفجرة ، حسب ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” ، بيننا أعلن رئيس الوزراء الأسترالي ، سكوت جون موريسون ، أن منفذ الهجوم في نيوزيلندا يحمل الجنسية الأسترالية ، وهو إرهابي يميني متطرف ، حسبما أفادت قناة “العربية”.