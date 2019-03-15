مجلس كنائس مصر يندد بحادثي نيوزيلندا

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أدان الأمين العام لمجلس كنائس مصر الأب بولس جرس، الهجومين الإرهابيين الذين استهدفا مسجدين بنيوزيلندا اليوم الجمعة، والذي راح ضحيتهما ما يقارب من 40 شخصًا

وأعرب الأمين العام لمجلس كنائس مصر عن استنكاره فى بيان، عما جرى في حادث الهجوم الإرهابي، “ليس دينا، وليست مسيحية، ولا إنسانية ولا ترتقي حتى الى مستوى الحيوانية فلا حيوان يقتل أخاه بهذه الوحشية”.

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وتابع الأمين العام، “ما كان يليق بالمجرم تلويث اسم المسيح الطاهر بجريمته النكراء التي استهدف بها جماعة من المصلين الأبرياء بمدينة كريست تشرش، مدينة المسيح بنيوزيلاندا، ولا كان يليق بالسلطات المدنية أن تترك مثل هؤلاء المختلين عقليا والمهوسيين دينيا، طلقاء يعبثون بحياة الأبرياء”.

وقدم مجلس كنائس مصر خالص تعازيه إلى أسر الضحايا، مصليًا من أجل راحة نفوسهم فى فردوس النعيم، واستنكر في الوقت نفسه أى جريمة ترتكب باسم الدين بأي مكان، وتحت أي مسمى.

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