مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين بنيوزيلندا

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أدان واستكر بشدة مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، الهجوم الإرهابي الذي وصفه الخسيس الذي استهدف اليوم الجمعة، الموافق 15 مارس، مسجدي مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة اليوم.

حيث استهدف الإرهابي السفاح مسجد النور، وهو أحد المسجدين في مدينة كرايست تشورش النيوزيلندية اللذين استهدفهما الهجوم الإرهابي سفاح المسجدين أقدمت على الجريمة طلبا للإرهاب وحقنا لدماء البيض.

وأصدر مفتي الديار المصرية، اليوم الجمعة، الموافق 15 مارس، بيانًا أدان فيه أن هذا الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة العشرات، واصفًا أياه أنه يتنافى مع كافة الأديان والشرائع السماوية التي تحرم الاعتداء على الآمنين والأبرياء وترويعهم فما بالنا بالاعتداء على بيوت الله التي يذكر فيها اسمه.

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وخلال البيان، دعا “علام” السلطات بنيوزيلندا إلى ضرورة فتح تحقيق موسع في هذا الهجوم الإرهابي الخسيس للوقوف على حقيقة تداعيات وأسباب الحادث، وملاحقة تلك الجماعات الإرهابية التي تدعم مثل هذه الهجمات الإرهابية وتسعى لاستهداف بيوت الله ونشر الفتن في المجتمعات الغربية.

وفي نهاية البيان، تقدم مفتي الديار المصرية بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويتقبلهم في الشهداء والصالحين، وأن يدخلهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت الشرطة النيوزيلندية أعلنت سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار، استهدف مسجدين في مدينة “كرايست تشيرش”.

من جهته دعا مفتي أستراليا ونيوزيلندا يدعو الجالية العربية والمسلمة إلى ضبط النفس، فيما قال وزير الخارجية الإندونيسي: إن “ستة من مواطنينا كانوا في مسجد النور بنيوزيلندا ونجا ثلاثة منهم”.

وقال مفوض الشرطة في المدينة مايك بوش إن أربعة أشخاص اعتقلوا عقب الهجومين “ثلاثة رجال وامرأة”.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إنهم لاذوا بالفرار هربا من إطلاق النار وشاهدوا عددا من المصابين على الأرض خارج مسجد النور، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).