محمد صلاح يٌعزي أسر ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي ويصفه بـ”الشر البغيض”

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تقدم اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بالتعازي لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الجمعة، الموافق 15 مارس، المصلين بمسجدين بمدينة “كريست تشيرش” في نيوزيلندا، وهو ما أسفر عن استشهاد 49 شخصًا وإصابة العشرات من المصلين.

حيث نشر “صلاح” تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” معلقًا على الحادث: “أنباء مروعة جاءت من نيوزيلندا هذا الصباح.. أتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم في هذا الشر البغيض”.

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وكان عدد من المسلحون شن هجومًا مُميتا على مدينة كرايستشيرش بجنوب نيوزيلندا، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 49 شهيدا وإصابة العشرات بجروح خطيرة.

وذكر مفوض الشرطة النيوزيلندية، إن الهجوم الإرهابي على المسجدين، مسجد النور ومسجد لينوود في كرايستشيرش كان مُخططًا له بشكل جيد.

حيث أنه قبيل الهجوم بساعات قليلة؛ نشر أحد المشتبه بتورطهم في هجوم المسجدين في نيوزيلندا بيانًا عبر “تويتر”، مكون من 73 صفحة، عرف فيه نفسه بأنه شاب استرالي يُدعى برينتون تارانت، لافتًا إلى أنه استلهم خطته من أندرس بيهرينج بريفيك مرتكب هجمات أوسلو الإرهابية عام 2011.

وأوضح أن إحدى اللحظات التي دفعته إلى التطرف كانت هزيمة زعيم اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن في انتخابات 2017 الرئاسية، وهجوم بشاحنة في ستوكهولم في أبريل 2017 قتل فيه 5 أشخاص بينهم طفلة في الحادية عشر من العمر.pastedImage

وكانت الشرطة النيوزيلندية أعلنت سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار، استهدف مسجدين في مدينة “كرايست تشيرش”.

من جهته دعا مفتي أستراليا ونيوزيلندا يدعو الجالية العربية والمسلمة إلى ضبط النفس، فيما قال وزير الخارجية الإندونيسي: إن “ستة من مواطنينا كانوا في مسجد النور بنيوزيلندا ونجا ثلاثة منهم”.

وقال مفوض الشرطة في المدينة مايك بوش إن أربعة أشخاص اعتقلوا عقب الهجومين “ثلاثة رجال وامرأة”.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إنهم لاذوا بالفرار هربا من إطلاق النار وشاهدوا عددا من المصابين على الأرض خارج مسجد النور، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).