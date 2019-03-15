الوطنية للإعلام: شراء 10 محطات للإرسال الرقمي بقيمة 130 مليون جنيه

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صرح مصدر مطلع داخل الهيئة الوطنية للإعلام، أن قطاع الهندسة الإذاعية، برئاسة ميرفت حسن، نجح في التعاقد مع إحدى الشركات الألمانية، لشراء عدد 10 محطات للإرسال الرقمي، بقيمة مالية بلغت 130 مليون جنيه تقريبًا.

وأضاف المصدر، أن هذا التعاقد يستهدف تحويل الصورة في القنوات إلى صيغة “HD”، قبيل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية في يونيو المقبل، والتي تنظمها وتستضيفها مصر.

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وأشار المصدر إلى أنه سيتم بث المباريات عبر التليفزيون المصري، موضحًا أنه من المُفترض وصول محطات الإرسال الرقمي والانتهاء من تركيبها في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.