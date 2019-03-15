أنباء عن وجود 4 مصريين ضمن ضحايا الحادث الإرهابي بنيوزيلندا

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في نبأ عاجل، أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم الجمعة، الموافق 15 مارس، أنه تبين وفاة 4 مواطنين مصريين ضمن ضحايا الحادث الإرهابي الخسيس الذي وقع في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، والذي أسفر عن مقتل50 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وأصدرت الوزارة بيانًا نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ذكرت فيه: “الوزارة تلقت بلاغا بوفاة مواطنين مصريين في الحادث الإرهابي بنيوزيلندا”.

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وذكر البيان أن وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة نبيلة مكرم عبيد، قد تواصلت مع أسرة المواطن لتقديم واجب العزاء”، وخلال الاتصال أشار أهل المتوفي إلى أن هناك 4 مصريين “استشهدوا” خلال الحادث في المسجدين، وطلبوا سرعة إنهاء الإجراءات حتى يتم إنهاء شحن الجثامين إلى مصر.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة نبيلة مكرم، أنه فور تأكد خبر الوفاة للمواطنين المصريين ومراجعة الأسماء والتعرف على الجثامين ستقوم الوزارة بشحنهم فورا، كذلك حرصت الوزيرة على تقديم خالص العزاء لأسر المفقودين، ومشددة على المتابعة الفورية لكل ما يستجد من تفاصيل.

وعلى صعيد متصل، أكد السفير طارق الوسيمي سفير مصر لدى نيوزيلندا، أنه يتابع عن كثب حالة المصريين المقيمين هناك، مشيرًا إلى متابعة السفارة للموقف، وإرساله طلبا رسميا للخارجية النيوزلندية لطلب أسماء الضحايا والمصابين.

بالإضافة إلى ذلك الصليب الأحمر النيوزيلندي، قد قام بنشر قائمة بأسماء المفقودين على موقعه الإلكتروني، وكان بينهما ثلاثة مصريين.

ووفقا لقائمة الصليب الأحمر فإن المصريين الثلاثة المفقودين هم أشرف مرسي غير معروف عمره، وإبراهيم سيد محمد، 44 عامًا، وأسامة أبو كويك، 37 عامًا.

وكان عدد من المسلحون قد شن هجومًا مُميتا على مدينة كرايستشيرش بجنوب نيوزيلندا، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 50 شهيدا وإصابة العشرات بجروح خطيرة.

وذكر مفوض الشرطة النيوزيلندية، ، أن السلطات اعتقلت 4 أشخاص وفككت عبوات ناسفة، في الهجوم الذي بدا أنه مخطط له بعناية.إن الهجوم الإرهابي على المسجدين، مسجد النور ومسجد لينوود في كرايستشيرش.

حيث أنه قبيل الهجوم بساعات قليلة؛ نشر أحد المشتبه بتورطهم في هجوم المسجدين في نيوزيلندا بيانًا عبر “تويتر”، مكون من 73 صفحة، عرف فيه نفسه بأنه شاب استرالي يُدعى برينتون تارانت، لافتًا إلى أنه استلهم خطته من أندرس بيهرينج بريفيك مرتكب هجمات أوسلو الإرهابية عام 2011.

وأوضح أن إحدى اللحظات التي دفعته إلى التطرف كانت هزيمة زعيم اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن في انتخابات 2017 الرئاسية، وهجوم بشاحنة في ستوكهولم في أبريل 2017 قتل فيه 5 أشخاص بينهم طفلة في الحادية عشر من العمر.pastedImage

وكانت الشرطة النيوزيلندية أعلنت سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار، استهدف مسجدين في مدينة “كرايست تشيرش”.

من جهته دعا مفتي أستراليا ونيوزيلندا يدعو الجالية العربية والمسلمة إلى ضبط النفس، فيما قال وزير الخارجية الإندونيسي: إن “ستة من مواطنينا كانوا في مسجد النور بنيوزيلندا ونجا ثلاثة منهم”.

وقال مفوض الشرطة في المدينة مايك بوش إن أربعة أشخاص اعتقلوا عقب الهجومين “ثلاثة رجال وامرأة”.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إنهم لاذوا بالفرار هربا من إطلاق النار وشاهدوا عددا من المصابين على الأرض خارج مسجد النور، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).