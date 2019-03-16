ضياء رشوان يحسم انتخابات “الصحفيين” ويفوز بمنصب النقيب

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تمكن الصحفي والإعلامي ضياء رشوان، من حسم جولة انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين ،التى عقدت اليوم الجمعة، الموافق 15 مارس، وفاز بمنصب نقيب الصحفيين بعد فرز نتائج 30 لجنة ، والتي أظهرت حصول “رشوان” على 2810 صوتا مقابل 1585 صوتا لرفعت رشاد .

وكانت لجان اقتراع انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيينقد شهدت إقبالا كثيفا فى الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت للمشاركة فى انتخابات التجديد النصفى على مقعد النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.

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وكانت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين قد جرت في 30 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، فضلا عن لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف 31 مستشاراً من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.

ومن ناحيته، أعلن المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين بحصوله على 2810 صوتًا، مقابل 1585 صوتًا لمنافسه رفعت رشاد.

وأوضح رئيس اللجنة إن إجمالي عدد من حضر من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي بلغ ٤٥٨٨ صوتًا، فيما كانت الأصوات الباطلة “٢٣٥”، وكانت لجنة انتخابات نقابة الصحفيين، في فرز الأصوات، مساء الجمعة، بعد إغلاق التوصيت في الثامنة مساءً.

فيما شهد التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، إقبالا شديدا وصل إلى حد الزحام أمام اللجان الانتخابية لاختيار النقيب رقم 22، وهو الذي يخلف الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين المنتهيه مدته، وستة أعضاء جدد، وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين ، برئاسة جمال عبد الرحيم، قد أعلنت اكتمال النصاب القانوني، بتسجيل 2175 عضو من الأعضاء المشتغلين فى كشوف الجمعية، ويأتى اكتمال النصاب بعد أن مدت اللجنة الفترة اللازمة لتسجيل الأسماء مرتان لعدم اكتمال النصاب القانوني.