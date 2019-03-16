“الأرصاد” تعلن تفاصيل حالة الطقس في الـ 48 ساعة المقبلة

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بياناً منذ قليلن أعلنت فيه عن تفاصيل طقس الـ 48 ساعة، متوقعة طقس متقلب، وموجة رياح مثيرة للرمال والأتربة، والتي قد بدأت منذ الأمس وتصل ذروتها غدًا السبت.

حيث ذكر خبراء الأرصاد أن طقس السبت سوف يشهد رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة علي جنوب البلاد وسيناء، مائل للدفء علي القاهرة، شديدة البرودة ليلًا في جنوب الصعيد.

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فيما تضطرب الملاحة البحرية في البحر الأحمر يوم الأحد المقبل، ويميل الطقس للاعتدال علي السواحل الشمالية والوجه البحري حتي شمال الصعيد.

وتوقع الخبراء أن تتراجع درجات الحرارة بشكل طفيف وتكون كما يلي:

السبت :

السواحل الشمالية الغربية 18 11

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 19 12

الوجه البحري والقاهرة 19 12

جنوب سيناء والغردقة 23 14

شمال الصعيد 22 10

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 13

الأحد :

السواحل الشمالية الغربية 19 11

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 19 12

الوجه البحري والقاهرة 21 12

جنوب سيناء والغردقة 24 14

وحول التوقعات التفصيلية لطقس اليوم السبت، ذكرت نشرة الأرصاد أنه يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا.

كذلك يوجد نشاط مكثف للرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحه البحريه هناك، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا ما يسمح بوجود فرصة سانحة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة ووسط وجنوب سيناء.

أما عن حالة البحرين، أوضح خبراء الأرصاد، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

ووفق ما جاء في نشرة هيئة الأرصاد الجوية، يعرض لكم موقع “مصر 365” بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، الموافق 16 مارس، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 19

شبين الكوم 13 19

طنطا 12 19

دمنهور 11 18

الإسكندرية 11 18

بلطيم 12 18

مطروح 11 18

السلوم 10 18

سيوة 11 21

بورسعيد 13 19

دمياط 13 19

الزقازيق 10 20

الإسماعيلية 10 20

السويس 12 20

العريش 12 19

رفح 12 18

رأس سدر 13 22

نخل 05 18

نويبع 16 24

طابا 12 18

كاترين 04 15

الطور 14 22

شرم الشيخ 15 25

الغردقة 14 25

مرسى علم 15 23

الفيوم 11 21

بنى سويف 11 22

المنيا 10 22

أسيوط 09 22

سوهاج 8 23

قنا 10 24

الأقصر 11 24

أسوان 14 26

أبوسمبل 11 25

الوادى الجديد 10 2325

شلاتين 17 26

ابو رماد 16 26

راس حدربة 18 25

حلايب 19 24