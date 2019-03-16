عاجل.. الصليب الأحمر يعلن أسماء المفقودين في حادث نيوزيلندا بينهم7 مصريين

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نشر الصليب الأحمر بنيوزيلندا عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت، منذ قليل، قائمة بأسماء الأشخاص المفقودين جراء الحادث الأليم الذي شهدته نيوزيلندا اليوم الجمعة، الموافق 15 مارس،والذي راح ضحيته 50 شهيدًا حتى الآن، وأصيب أكثر من 40 آخرين، بعد أن فتح أحد الأشخاص البيض المتطرفين النار على المصلين داخل مسجدين في كرايستشيرش النيوزيلندية.

وحسب ما ذكر الموقع، فإن عدد المصريين المفقودين في الحادث حتى الآن، بلغ نحو 7 أشخاص، منهم 3 يُشتبه في كونهم من عائلة واحدة.

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والأشخاص المختفون هم: نادية إبراهيم، سعيد محمد إبراهيم (44 عامًا)، عمرو سعيد محمد إبراهيم، منير سليمان، أحمد جمال محمد (68 عامًا)، أشرف مرسي (54 عامًا تقريبًا)، أسامة كويك (37 عامًا).

وكانت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، قد أعلنت، اليوم الجمعة، أنه تبين وفاة 4 مواطنين مصريين ضمن ضحايا الحادث الإرهابي الخسيس الذي وقع في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، والذي أسفر عن مقتل50 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وأصدرت الوزارة بيانًا نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ذكرت فيه أنه تلقت بلاغا بوفاة مواطنين مصريين في الحادث الإرهابي بنيوزيلندا.

وذكر البيان أن وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة نبيلة مكرم عبيد، قد تواصلت مع أسرة أحد المواطنين لتقديم واجب العزاء”، وخلال الاتصال أشار أهل المتوفي إلى أن هناك 4 مصريين “استشهدوا” خلال الحادث في المسجدين، وطلبوا سرعة إنهاء الإجراءات حتى يتم إنهاء شحن الجثامين إلى مصر.

هذا فيما أكدت الدكتورة نبيلة مكرم، أنه فور تأكد خبر الوفاة للمواطنين المصريين ومراجعة الأسماء والتعرف على الجثامين ستقوم الوزارة بشحنهم فورًا، كذلك حرصت الوزيرة على تقديم خالص العزاء لأسر المفقودين، ومشددة على المتابعة الفورية لكل ما يستجد من تفاصيل.