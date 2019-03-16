“التعليم” تعلن اليوم نتائج مسابقة العقود المؤقتة

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صرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة سوف تقوم اليوم السبت، الموافق 17 مارس، بإعلان نتائج مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، والإعلان عن بدء تسلم الناجحين مهام عملهم فى المدارس المختلفة.

وأوضح المصدر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سوف تعقد مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم، برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وحضور الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

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يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كانت قد أعلنت عن مسابقة عقود مؤقتة للمعلمين، تقدم لها قرابة 71 ألف متقدم للاختبارات الإلكترونية، كما بدأت الاختبارات الإلكترونية الأسبوع الماضى.