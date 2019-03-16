رياح محملة بالأتربة والرمال وأمطار.. خبراء الأرصاد يعلنون عن تفاصيل طقس اليوم

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتهم أن يسود الدولة المصرية اليوم السبت، طقس معتدل على المناطق الشمالية للبلاد، وتمتد حتى مناطق ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة، ويكون الطقس مائل للدفء على مناطق شمال الصعيد، دافئ على مناطق ومدن جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل.

ظهور سحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار

وحسب البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وعلى مناطق من محافظات الوجه البحري، والقاهرة ومناطق وسط وجنوب محافظة سيناء.

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نشاط الرياح

أما بالنسبة إلى حركة الرياح، فيكون نشاط الرياح شمالية غربية على معظم أنحاء الدولة المصرية، وتكون الرياح مثيرة للأتربة والرمال على مناطق جنوب الدولة المصرية، ومناطق سيناء، وتنشط حركة الرياح على البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية اليوم.

حالة البحرين

وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتهم لحالة البحر الأبيض المتوسط التي سوف تكون مضطربة اليوم، مع ارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار، أما بالنسبة إلى حركة الرياح السطحية فتكون شمالية غربية، وبالنسبة حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الصغرى 13، العظمى 19.

شبين الكوم الصغرى 13، العظمى 19.

طنطا الصغرى 12، العظمى 19.

دمنهور الصغرى 11، العظمى 18.

الإسكندرية الصغرى 11، العظمى 18.

بلطيم الصغرى 12، العظمى 18.

مطروح الصغرى 11، العظمى 18.

السلوم الصغرى 10، العظمى 18.

سيوة الصغرى 11، العظمى 21.

بورسعيد الصغرى 13، العظمى 19.

دمياط الصغرى 13، العظمى 19.

الزقازيق الصغرى 10، العظمى 20.

الإسماعيلية الصغرى 10، العظمى 20.

السويس الصغرى 12، العظمى 20.

العريش الصغرى 12، العظمى 19.

رفح الصغرى 12، العظمى 18.

رأس سدر الصغرى 13، العظمى 22.

نخل الصغرى 05، العظمى 18.

نويبع الصغرى 16، العظمى 24.

طابا الصغرى 12، العظمى 18.

كاترين الصغرى 04، العظمى 15.

الطور الصغرى 14، العظمى 22.

شرم الشيخ الصغرى 15، العظمى 25.

الغردقة الصغرى 14، العظمى 25.

مرسى علم الصغرى 15، العظمى 23.

الفيوم الصغرى 11، العظمى 21.

بني سويف الصغرى 11، العظمى 22.

المنيا الصغرى 10، العظمى 22.

أسيوط الصغرى 09، العظمى 22.

سوهاج الصغرى 08، العظمى 23.

قنا الصغرى 10، العظمى 24.

الأقصر الصغرى 11، العظمى 24.

أسوان الصغرى 14، العظمى 26.

أبوسمبل الصغرى 11، العظمى 25.

الوادى الجديد الصغرى 10، العظمى 23.

شلاتين الصغرى 17، العظمى 26.

أبورماد الصغرى 16، العظمى 26.

رأس حدربة الصغرى 18، العظمى 25.

حلايب الصغرى 19، العظمى 24.

أقرا المزيد “الأرصاد” تعلن تفاصيل حالة الطقس في الـ 48 ساعة المقبلة