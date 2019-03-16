مصر تعلن أسماء الـ4 شهداء من مواطنيها بحادث نيوزيلندا الإرهابي

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صرحت وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، اليوم السبت، عن أسماء الأربعة شهداء المصريين الجنسية، في الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا أمس الجمعة.

أعلنت وزارة الهجرة عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه استمرارا للتواصل مع السفير المصري طارق الوسيمي، فقد أكد أن السفارة المصرية بنيوزيلندا قد تواصلت مع أهالي الضحايا، وتمثلت الأسماء المؤكدة حتى الوقت الراهن ما يقارب من أربعة شهداء.

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أسماء الـ 4 شهداء المصريين بحادث نيوزيلندا الإرهابي

الشهيد منير سليمان، البالغ من العمر 68 عامًا.

الشهيد أحمد جمال الدين، البالغ من العمر 68 عامًا.

الشهيد أشرف المرسي.

الشهيد أشرف المصري.

صرحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، عن استمرار متابعة الوزارة للحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا، وذلك بالتعاون مع القنصلية المصرية القائمة هناك.

وأضافت الوزيرة، “أن الحكومة النيوزيلندية قد قامت بتخصيص أرقام وبريد إلكتروني من أجل تسجيل الأشخاص المفقودين، عبر موقع الروابط العائلية هناك، وهي كالتالي: “link: https://familylinks.icrc.org/new-zealand/en/Pages/Home.aspx) familylinks.icrc.org/new-zealand/en”، ورقم الهاتف هو: ” 0800 115 019″، ورقم الهاتف الدول للشرطة هو “+64 3 353 4532”.

وأوضحت وزارة الهجرة، “أن الشرطة النيوزيلندية تقوم بعملية تحديد هوية ضحايا الكوارث، كما لم تدل خلال الوقت الراهن بأي معلومات بشكل نهائي عن جنسيات المتوفين”.

ومثُل منفذ الاعتداء على المسجدين بكرايست تشيرش، وهو برينتون تارنت، استرالي الجنسية، يبلغ من العمر 28 عاماً، أمام محكمة وقد وجهت إليه “تهمة القتل”، ولم يتم تقديم طلب للإفراج عنه بكفالة، وظل في السجن إلى مثوله من جديد أمام المحكمة في الخامس من شهر أبريل القادم لعام 2019.

وتعهّدت رئيسة الوزراء الدولة النيوزيلنديّة، اليوم السبت بأن يتم تشديد قوانين الخاصة بحمل الأسلحة.

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