التموين: استعدادات مكثفة لشم النسيم.. وطرح كميات إضافية من الفسيخ والرنجة

Advertisements

استعدادات الحكومة المصرية لأعياد شم النسيم، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفع حالة الطوارىء، من أجل العمل على توفير منتجات الأسماك، وخصوصًا الأسماك المملحة.

وتسعى وزارة التموين على توفير الأسماك المملحة بكميات كبيرة، ليتم طرحها في كافة منافذ “الشركة المصرية لتسويق الأسماك” التابعة لها، إلى جانب العمل على توفير المنتجات بكافة منافذ المجمعات الاستهلاكية، وشركات الجملة المختلفة بالمحافظات المصرية للعمل على تلبية احتياجات المواطنين من السلع ، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال تلك الفترة.

Advertisements

المصيلحي: شن حملات مفاجئة على الأسواق للتأكد من جودة السلع

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركات المجمعات الاستهلاكية، بالعمل على توفير كافة المنتجات، وطرح منتجات إضافية من الأسماك للمواطنين خلال أيام شم النسيم.

كما وجه المصيلحي كافة الأجهزة الرقابية العاملة في الوزارة بضرورة شن حملات مفاجئة على الأسواق التجارية، من أجل التأكد من جودة السلع المطروحة، والعمل على إنشاء “غرفة عمليات “، وتشكيل غرفة أخرى في المديريات، وكذلك العمل على توفير الدقيق المخصص من أجل إنتاج الخبز المدعم بمختلف المحافظات المصرية، حيث سوف يتم طرح كميات إضافية من الأسماك تتراوح من 20% الى 30% للعمل على تلبية احتياجات المواطنين خلال شم النسيم.

التموين: توفير الفسيخ والرنجة بكافة منافذ المجمعات الاستهلاكية

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية على توفير منتجات الأسماك، وتوفير الفسيخ والرنجة بكافة منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة لها، بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق التجارية الأخرى.

سوف تقوم “الشركة المصرية لتسويق الأسماك”، وهي إحد الشركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بطرح كميات كبيرة من منتجات الأسماك المجمدة، والطازجة والمملحة “من الرنجة والفسيخ” بفروعها البالغ عددها سبعة وعشرين فرع بمحافظة القاهرة، ومحافظة الجيزة وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية.

التموين تعلن عن كميات وأسعار الأسماك المطروحة خلال شم النسيم

وأكدت الشركة على طرح الكميات التالية، “طرح 40 طن من السمك البلطى بسعر 33 جنيهًا للكيلو، وطرح 40 طن من سمك الماكريل اليابانى بسعر الكيلو 30 جنيهًا، وطرح 15 طن ماكريل أيسلندى بسعر الكيلو 43جنيهًا، وطرح 40 طن من سمك المكرونة بسعر الكيلو 27 جنيه، وكذلك العمل على توفير 25 طن سمك فيليه باسا أحمر بسعر الكيلو 42 جنيهًا، وطرح 10 طن من سمك فيليه باسا أبيض بسعر الكيلو 50 جنيه”.

وأضافت الشركة “سوف يتم طرح أكثر من 40 طن من رنجة ذات نوعيات جيدة بسعر الكيلو 35 جنيه، وكذلك طرح كميات كبيرة من الفسيخ بسعر الكيلو 100 جنيه”.

أقرا المزيد الإسكان تعلن عن مواعيد طرح 2000 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة