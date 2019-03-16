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أوضح التقرير النصف سنوي الخاص بالحكومة المصرية تحت رئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، والذي تم تقديمه إلى البرلمان المصري، لتوضيح جهود الحكومة المصرية المبذولة من أجل العمل على تلبية احتياجات المواطنين من الدواء.

أوضح التقرير 6 نقاط لتعامل الحكومة المصرية مع قضايا أساسية، منها العمل على توفير أصناف غير متواجدة فى سوق الدواء المصري، إلي جانب صرف ألبان الأطفال، وإنشاء مصانع جديدة للأدوية.

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6 معلومات توضح الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين من الدواء

سجل عدد المحافظات المصرية المشمولة بميكنة عملية صرف ألبان الأطفال إلى 8 محافظات مصرية، وهي: “محافظة دمياط، محافظة مرسى مطروح، محافظة القليوبية، محافظة كفر الشيخ، محافظة الفيوم، محافظة الوادى الجديد، ومحافظة أسيوط، محافظة البحر الأحمر”. سجلت نسبة الإنجاز بمشروع إقامة مصنع لإنتاج أنفلونزا الطيور إلي ما يقارب من 35%. سجلت نسبة الإنجاز بمشروع إقامة مصنع لإنتاج علاج الأورام إلى نسبة 5%. سجلت نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواء المحلي إلي نسبة 70.4% مقارنة بعدد الأدوية المستوردة المسجلة. تم صرف حوافز لعدد يقارب من 202 مصنع من أجل توفير أصناف غير متواجدة في الأسواق ضمن آلية تنفيذ إحكام الرقابة على سوق الدواء. سجلت كمية الإنتاج المحلي من الأنسولين إلى نسبة 949 فيال.

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