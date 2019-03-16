وزير الكهرباء: نسبة الأخطاء في الفواتير لا تتعدى 1% والصيف المقبل بلا انقطاعات

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أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن صيف 2019 لن يشهد إي انقطاعات في التيار الكهربي، خاصة بعد اقتراب الانتهاء من تنفيذ خطة الوزارة لتطوير وتحديث شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه كلف المهندس أسامة عسران نائب الوزير، للقيام بجولات وزيارات مستمرة لشركات توزيع كهرباء خلال الأيام الماضية لمتابعة سير العمل داخل الشركات المختلفة.

وخلال تصريحات صحفية له اليوم السبت، الموافق 16 مارس، توعد وزير الكهرباء، بالتصدي ومعاقبة أي موظف يثبت تورطه فى إصدار فواتير كهرباء غير صحيحة أو سليمة، مؤكدًا أن الوزارة ملتزمة بتقديم أفضل وأجود ما لديها من خدمات لتحقيق الرضا لدى المشتركين والمواطنين، لافتًا إلى أن إجمالى عدد الفواتير الشهرية التي تصدرها الوزارة يصل إلى نحو 30 مليون فاتورة، منوهًا أن نسبة الأخطاء لا تتعدى 1% ولكنها غير مقبولة.

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وأوضح “شاكر” أنه أصدر توجيهاته لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بضرورة تحري الدقة في إصدار فاتورة الاستهلاك الشهرية ومراجعتها قبل مطالبة المواطنين بها، علاوة على ضرورة الالتزام بتقسيط التراكمات التي تحدث نتيجة خطأ من جانب الشركة، وعدم مطالبة المواطنين بها دفعة واحدة.

وأكد شاكر أنه يعتبر حق المواطن فى الحصول على خدمة مميزة سواء فنية أو إدارية خط أحمر لا يسمح لأحد أن يتجاوزه.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة إلى أنه قبل إصدار أي فاتورة استهلاك شهري يتم مراجعتها بكل شركة من شركات توزيع الكهرباءشهريًا بشكل منتظم،منوهًا أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء الشركات بمراجعة الفواتير بعد طباعتها واستخراج القراءات الشاذة التي لا تعبر عن استهلاك المواطنين الفعلية مقارنة بالنمط الاستهلاكي لهم.

وفي اجتماعه الأخير مع رؤساء شركات التوزيع التسع بمستوى الجمهورية، شدد وزير الكهرباء على ضرورة مراجعة الفواتير قبل إصدارها من خلال التقدم بشكاوى عبر الخط الساخن للوزارة رقم 121، أو إرسال رسالة قصيرة على رقم 91121.