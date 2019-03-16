التموين: تمديد مهلة تلقي تظلمات المحذوفين في المرحلة الثانية حتى 27 مارس

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صرح مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، الموافق 16مارس، أن الوزير علي المصيلحي قرر تمديد مهلة تلقي تظلمات المواطنين ممن تنطبق عليهم إحدى معايير المرحلة الثانية لحذف غير المستحقين حتى الـ 27 من مارس الجاري، بدلًا من انتهائها مساء أمس الجمعة؛ لإتاحة التظلم لـ 12 يومًا أخرى.

وقد أتاحت وزارة التموين، تلقي تظلمات المستبعدين من الدعم عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة دعم مصر “https://www.tamwin.com.eg” فقط.

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وفي السطور التالية يعرض موقع “مصر 365” خطوات تقديم المواطنين للتظلم عبر الموقع ممن تم إخطارهم بانطباق أحد معايير الحذف عليهم:

أولًا: في حالة ظهور إشارة على بون صرف الخبز المدعم، تضم أيًا من المعايير الـ 5، يجب زيارة الموقع الإلكتروني دعم “https://www.tamwin.com.eg/”.

ثانيًا: اضغط على تظلمات عدالة.

ثالثًا: عليك إدخال الرقم القومي الصحيح لصاحب البطاقة التموينية، وإدخال رقم البطاقة الذكية، بالإضافة إلى تحديد محافظة الصرف الصحيحة.

رابعًا: يجب كتابة سبب التظلم، دون تقديم أي مستندات.

خامسًًا: يتم إرفاق التظلم برقم هاتف محمول صحيح مكون من 12 رقمًا.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن مد فترة تظلمات المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد من منظومة التموين حتى يوم الأربعاء المقبل، الموافق 27 مارس 2019.

وكانت المعايير التي اعتمدتها وزارة التموين لحذف الغير مستحقين من منظومة الدعم في المرحلة الثانية، حيث تم الحذف بناء على:”من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات/ شهريًا أو من يزيد استهلاكه للهاتف المحمول عن 800 جنيه/شهريًا أو من تبلغ المصاريف المدرسية لأحد أبناء الأسرة 30 ألف جنيه/سنويًا أو أكثر، ومن لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، بالإضافة إلى شاغلي الوظائف العليا”.