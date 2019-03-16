السياحة: غدًا غلق باب التسجيل في الحج السياحي وإجراء القرعة 27 مارس الجاري

Advertisements

أعلنت وزارة السياحة، أن غدا الأحد، سوف يشهد إغلاق باب التسجيل للمواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج عبر موقع البوابة الموحدة لحجاج مصر من قِبل الشركات السياحية المنظمة للحج السياحى للعام الهجري 1440هـ، يأتي هذا وفق الضوابط المنظمة للحج السياحى التى اعتمدتها الدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة للموسم الحج 1440هـ، استعدادا لبدء الإجراءات التنفيذية لإجراء القرعة العلنية.

وصرح مصدر مسئول بوزارة السياحة أنه سيتم السماح بتفعيل إيصالات جدية الحجز من موقع غرفة الشركات السياحية، غدًا الأحد، فى موعد أقصاه الساعة 5 مساء، وذلك حتى تتمكن الشركات السياحية من إنهاء الإجراءات الخاصة بتسجيل بيانات المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج، كذلك كي تتمكن الوزارة من إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة على البوابة الموحدة للحج بوزارة الداخلية والمحدد لها موعد أقصاه الساعة 11.59 مساء من اغد الأحد الموافق 17 مارس.

Advertisements

وأضاف المصدر أن الوزارة تحرص على تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والحجاج وضبط آليات السوق بما يضمن حقوق المعتمرين والحجاج كذلك بما لا يضر بمصالح الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة.

من ناحيته أكد أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن قرعة الحج السياحى سيتم إجراءها فى الموعد الذي حٌدد من قبل وهو 27 مارس الجارى، وهو موعدها المقرر ضمن ضوابط الحج السياحى للعام 1440هـ، وهو ما قررته وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، نافيا وجود تمديد فى فترة التقديم للحج السياحى، حيث سيتم غلق باب تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج غدًا الأحد، الموافق17 مارس.

وأشار “شيحة” إلى أن قرعة الحج السياحى سوف تتم كما هو معتاد كل عام، لاختيار عدد 36 ألف مواطن ممن تقدموا لأداء فريضة الحج هذا العام، مؤكدًا أن القرعة تتم فى اجتماع معلن بحضور الصحافة ووسائل الإعلام، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة مجدى شلبى، بالإضافة إلى بقية أعضاء اللجنة العليا وممثل غرفة شركات السياحة.

وأضاف “شيحة”، أنه عقب إعلان نتائج القرعة العلنية للحج السياحى يوم 27 مارس الجاري، سيبدأ القطاع بالكامل فى الإستعداد للموسم الجديد، حيث ستكون أولى الخطوات القادمة هى التوثيق الإلكترونى للشركات المنظمة للحج، يعقبها عملية المعاينات من قبل اللجنة العليا للحج ووزارة السياحة للسكن الجديد الذى تعاقدت عليه الشركات، مشددا على أن السكن الذى تم معاينته فى العام السابق وأقرت الشركة بعدم وجود أى تغييرات عليه لن يتم معاينته مجددا.

و تابع عضو اللجنة العليا للحج، بداية من الأسبوع الجاري ،ستقوم وزارة السياحة بعملية معاينات وفحص أتوبيسات الحج البرى، وتبلغ 300 أتوبيسا لنقل 12 ألف حاج من حجاج البرى، هذا العام، مشيرا إلى أن الوزارة خصصت أتوبيسات أكثر من العدد المطلوب تحسبا لأى ظرف ولضمان راحة الحجاج وانتظام المواعيد.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة كانت قد أصدرت قرارا باستمرار العمل بغرفة عمليات الحج والعمرة بمقر الإدارة العامة للسياحة الدينية خلال يومى الجمعة والسبت الماضيين اعتباراً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً، وشددت الوزارة على ضرورة إلتزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة والحج بتقديم أفضل الخدمات لمعتمرى وحجاج بيت الله الحرام.

كذلك تتابع لجان الوزارة عمل هذه الشركات بدءا من السفر وحتى عودة آخر معتمر وحاج، يأتي كل هذا في إطار حرص الوزارة على قياس رضاء المعتمرين والحجاج كذلك رصد أى مخالفات قد تحدث أثناء تنفيذ الموسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه هذه المخالفات من جانب الشركات إن وجدت.