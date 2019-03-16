الأرصاد: طقس الأيام الحالية مزيجًا بين خصائص الشتاء والربيع والعظمى بالقاهرة 22 درجة

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صرح محمود شاهين مدير مركز تنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الأحد سوف يشهد استمرارًا لنشاط الرياح على أغلب الأنحاء، والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وجنوب الصعيد والمناطق المكشوفة.

وأضاف شاهين، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، الموافق 16 مارس، أنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحلة الشمالية والوجه البحري، تكون من خفيفة إلى متوسطة، قد تصل إلى بعض المناطق بالقاهرة.

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ولفت “شاهين” في تصريحاته إلى أن حالة الطقس في شمال وجنوب الصعيد، ستكون مائلة إلى الدفء نهارًا، باردة ليلًا، وتقل درجات الحرارة إلى حد أن تكون شديدة البرودة على بعض المناطق في الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر.

وأكد مدير مركز تنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه خلال اليومين المقبلين ستظهر السحب المتوسطة والخفيفة، تتكون فيها الشبورة المائية في الساعات الأولى من النهار، تكون كثيفة بداية من الأحد على المناطق القريبة من المصطحات المائية والمناطق الزراعية، ما تتسبب في قلة الرؤية خاصة لسائقي السيارات.

وأضاف “شاهين” أن حالة الطقس خلال الأيام الحالية تعتبر مزيجًا بين خصائص فصل الشتاء وفصل الربيع، ففصل الشتاء لم ينتهِ بشكل كامل ومن الممكن أن تحدث أي تغييرات في حالة الطقس في أي وقت، أو يستمر الجو الربيعي كما هو الآن.​

وحول تفاصيل حالة الطقس ليوم الغد الأحد، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا جاء فيه أن الخبراء يتوقعون أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضاف الخبراء أنه تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبخصوص حالة البحرين، ذكر بيان الأرصاد الجوية أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من يتراوح مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 12 22

شبين الكوم 12 22

طنطا 11 20

دمنهور 11 20

الإسكندرية 12 20

بلطيم 12 19

مطروح 11 20

السلوم 11 19

سيوة 11 21

بورسعيد 13 19

دمياط 13 19

الزقازيق 12 20

الاسماعيلية 12 22

السويس 11 21

العريش 12 19

رفح 12 18

رأس سدر 12 22

نخل 06 18

نويبع 17 20

طابا 12 18

كاترين 05 16

الطور 13 23

شرم الشيخ 16 23

الغردقة 15 22

مرسى علم 15 23

الفيوم 11 22

بنى سويف 11 22

المنيا 10 22

أسيوط 09 23

سوهاج 09 23

قنا 10 24

الأقصر 11 24

أسوان 13 26

أبوسمبل 11 25

الوادى الجديد 13 24

شلاتين 17 26

ابو رماد 16 25

راس حدربة 16 25

حلايب 17 24 ​