وزيرة الهجرة: نساعد أسر شهداء حادث نيوزيلندا في نقل الجثامين ومراسم الدفن الثلاثاء

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أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها تتابع الموقف مع أسر شهداء الحادث الإرهابى بنيوزيلندا، لتذليل أية عقبات أمام عودة من يرغب منهم بصحبة جثمان ذويهم من الشهداء.

وأشارت وزيرة الهجرة، فى بيان لها اليوم السبت، الموافق 16 مارس، أن الوزارة تلقت طلبا من أسرة الشهيد أشرف المرسى لتجديد جواز سفر زوجته السيدة سهام لتتمكن من العودة برفقة جثمان زوجها، وتم طلب صورة الجواز لمخاطبة السفارة لسرعة إنهاء الإجراءات.

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وكانت السفيرة نبيلة مكرم، قد أعلنت أن السلطات النيوزيلندية تأكدت من وجود 4 شهداء مصريين ضمن ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابى، موضحة أنها تواصلت مع مؤسسة “مصر الخير” لنقل الجثامين لمثواهم الأخير بمصر فى حال طلب أسرهم ذلك، كما تتحمل أيضا تكلفة سفر من يرغب من الأسر فى العودة، فى إطار البروتوكول الموقع مع منظمة المجتمع المدنى.

ولفتت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن الحكومة النيوزيلندية قد أعلنت أنها على استعداد لتحمل تكلفة نقل الجثامين كلًا منهم إلى بلاده، مضيفة أن كافة الإجراءات مازالت مستمرة لتبين ما إذا كان هناك ضحايا آخرين أو مصابين، مؤكدة أن السفارة المصرية هناك تعمل على إنهاء كافة الإجراءات القانونية مع السلطات النيوزيلندية.

جدير بالذكر أنه بالتعاون مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج و السفير طارق الوسيمى سفير مصر بنيوزيلندا، قد تم تعيين شخص لكل أسرة مصرية من أسر الضحايا لإنهاء اجراءات نقل الجثمان.

كما ذكرت السفيرة نبيلة مكرم، أن الحكومة النيوزيلندية قامت يتخصيص أرقامًا وبريدًا إلكترونيًا لتسجيل الأشخاص المفقودين، عبر موقع الروابط العائلية : https://familylinks.icrc.org/new-zealand/en/Pages/Home.aspx أو رقم الهاتف 0800 115 019، ورقم الهاتف الدولى للشرطة هو +64 3 353 4532، هذا حسب ما ورد خلال اجتماع نظمته الحكومة النيوزيلندية وبيان لمجلس الوزراء النيوزيلندى.

كذلك أكدت نبيلة مكرم على تواجد فريق متخصص فى كرايستشيرش وتتواصل معه السفارة على مدار الساعة.

ومن ناحيته قال السفير طارق الوسيمى، سفير مصر بنيوزيلندا، إن المصريين الأربعة الذين استشهدوا في حادث مسجدي “كرايستشيرش”، هم مهاجرون مصريون يحملون الجنسية النيوزيلندية.

مضيفًا أن مراسم دفن الشهداء المصريين لن تتم قبل 3 أيام من الآن، مشيرا إلى أن بعض الأسر المصرية طلبت دفن ذويها بنيوزيلندا.

والشهداء المصريين هم: منير سليمان (٦٨ سنة)، أحمد جمال الدين عبدالفني (٦٨ سنة)، أشرف المرسي، أشرف المصري.

وأعلنت الحكومة النيوزيلندية خلال مؤتمر صباح اليوم استعدادها لنقل جثامين الضحايا إلى البلاد الأصلية، وسعيهم للموازنة بين سرعة ذلك والإجراءات القانونية بنيوزيلندا.

وفى هذا الصدد، تقوم شرطة نيوزيلندا بعملية تحديد هوية ضحايا الكوارث، كما أشارت إلى عدم التأكد من أى معلومات “نهائية” عن جنسيات المتوفين.

يذكر أن وزارة الهجرة، ما تزال تتلقى أى استفسارات من أسر المفقودين فى الحادث عبر البريد الإلكترونى، حيث سيتم إرسال هذه الاستفسارات مباشرة إلى السفارة المصرية بنيوزيلندا، وعنوان البريد الإلكترونى المخصص لذلك هو: Egyptiansabroad@emigration.gov.eg

وكان المتهم الأسترالي “برينتون تارانت” البالغ من العمر 28 سنة، الذي قام بإطلاق النار على مسجدين بنيوزيلندا ما أسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة 50 أخرين، قد مثل اليوم السبت، الموافق 16 مارس، أمام المحكمة العليا لمحاكمته في الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا، بتهمة واحد ة هي القتل.

ونلقت شبكة “بي بي سي” الإخبارية، عن أحد الناجين من الحادث أن الإرهابي كان يرتدي ملابس سوداء، وفتح النار على مصلين وهم يؤدون صلاة الجمعة في مسجد النور بوسط مدينة كرايست شيرش في نيوزيلندا.

وحول رد الفعل من الجانب المصري ، فقد أدان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحادث، قائلًا خلال احتفالية ترؤس مصر الاتحاد الأفريقي “نحن ضد كل التطرف والإرهاب، من أسوان ومصر وأفريقيا نشجب ونقاوم ونرفض كل عمل إرهابي جماعي ضد الإنسانية”.

كما أمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بضرورة إجراء تحقيق في الحادث الإرهابي. وكلف صادق، إدارة التعاون الدولي بإعداد مذكرة بطلبات النيابة العامة، لإرسالها إلى السطات القضائية المختصة بدولة نيوزيلندا، لموافاتنا بصورة رسمية من التحقيقات التي أجريت في الواقعة وتقارير الطب الشرعي، كذلك بيان بشأن ظروف وملابسات الواقعة، وتفريغ التسجيلات وكاميرات المراقبة بمكان الحادث، وكافة ما اتخذ من إجراءات في هذا الخصوص.