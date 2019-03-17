“الإفتاء” تؤكد سرقة حسابها على موقع “إنستجرام”

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أعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم السبت، الموافق 16 مارس، أن حسابها على موقع تبادل الصور “إنستجرام” قد تعرض للسرقة، مؤكدة أن ما ينشر على هذا الحساب ليس لها أي علاقة به.

وأصدرت دار الإفتاء المصرية، بيانًا أكدت فيه أنها تحاول استرجاع حسابها على “إنستجرام”، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من فعل ذلك.

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يذكر أن دار الإفتاء المصرية هي أحد أبرز المؤسسات الدينية نشاطا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعتبر منصة إسلامية لكل من أراد أن يعرف فتوى الإسلام في أمر من أمور الدنيا ، و يبلغ عدد متابعيها على موقع “فيسبوك” أكثر من 8 ملايين متابع