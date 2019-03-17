بعد سرقة حساب دار الإفتاء.. أستاذ أزهري يوضح حرمة “الهاكرز”

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أعلن عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف الشيخ محمد علي الأزهري، معلقًا على سرقة حساب دار الإفتاء المصرية عبر “الإنستجرام”، أن سرقة الحسابات الشخصية، أو التجسس على تلك الحسابات من الأمور المحرمة.

واستدل على هذا بقول الله جل وعلا، “”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ”.

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وأضاف، “يجب على الدولة المصرية أن تفرض عقوبات بالغة في أمر التلصص، أو فيما يعرف بالسرقة أو الهاكرز، حيث أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تجسسوا ولا تحسسوا، كما قال جل وعلا: “وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ”، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار”.

وأوضح الشيخ محمد علي الأزهري، “أن هذا في أمر من نظر خلسة في كتاب الغير، فما بالنا بمن قام بسرقة أو قام بالتجسس أو قام باغتصاب حسابًا لغيره، فلا شك أن هذا الأمر يعد محرمًا ولا يجوز “.

ويجدر هنا الإشارة إن دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، عن سرقة حساب الدار عبر موقع “إنستجرام”.

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