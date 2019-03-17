تخصيص خط ساخن.. لحجز الكشف المبكر عن سرطان الثدي

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صرحت رئيس هيئة التأمين الصحي الدكتورة سهير عبد الحميد، عن تخصيص خط ساخن على الرقم التالي “106”، من أجل الحجز المسبق للكشف المبكر عن أورام الثدي في مستشفيات التأمين الصحي بعدد من محافظات مصر.

وأكدت أن المحافظات التي يتم فيها إجراء الكشف المبكر عن أورام الثدي في المحافظات التالية: “محافظة الأقصر، محافظة الإسكندرية، ومحافظة القاهرة” تلك المحافظات المنتفعات بخدمات التأمين الصحي”.

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المؤسسات الصحية المتوفر بها خدمة الكشف عن أورام الثدي

يشار هنا إلى أن الخدمة الصحية متوفرة للكشف عن أورام الثدي في المؤسسات الصحية التالية:

العيادة الشاملة بمحافظة الأقصر.

مركز أورام مدينة نصر.

مستشفى المقطم.

مستشفى صيدناوي بمحافظة القاهرة.

مستشفى جمال عبد الناصر بمحافظة الإسكندرية.

البيانات المطلوبة للتسجيل ضمن قوائم الحاجزين

الرقم القومى للمسجلة ضمن قوائم الحاجزين للكشف عن أورام الثدي.

رقم التليفون.

والأسم، لتسجيلها ضمن قوائم الحاجزين.

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