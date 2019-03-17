اليكم.. مواعيد وشروط وزارة العدل لقبول موظفين بالدولة للعمل بالشهر العقاري

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صرحت وزارة العدل المصرية عن احتياجها إلى موظفين بقطاعات الدولة المختلفة، من أجل العمل في مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، نقلاً من جهات عملهم الأصلية بالدرجات المالية لشاغلى المستوى الوظيفي الثالث “تخصص قانون”، وتم الإعلان عن تلك الوظائف بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء المصري على النقل بالدرجات المالية.

مواعيد تقديم الطلبات لموظفي الدولة للعمل بالشهر العقاري

سوف يتم تقدم الطلبات باسم المستشار “مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى والتوثيق”، اعتبارًا من يوم 6 من شهر مارس، وحتى يوم 30 مارس الجاري لعام 2019، ويتم إرسال الطلبات على عنوان مقر “وزارة العدل” القائمة في لاظوغلى بالدور الرابع، مكتب مساعد الوزير.

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الشروط المطلوبة بإعلان وزارة العدل

أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الثالثة. أن يكون المتقدم على الدرجة النوعية، “تخصص قانون”، من الحاصلين على ليسانس الحقوق أو ما يعادلها من شهادات، بتقدير جيد على الأقل، ويفضل أن يكون المتقدم حاصل على درجة الدكتوراه أو الماجستير بالقانون. يفضل ألا يتجاوز سن المتقدم عن 36 عامًا. إجادة المتقدم العمل على الحاسب الآلى. أن يكون المتقدم حاصل على تقرير كفاية الأداء على تقدير ممتاز عن آخر عامين. أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية. ألا يكون صادرا للمتقدم قرارا اجازة من العمل للدراســـة، أو لمرافقة الزوج، أو للعمل نصف الوقت أو غيره. الالتزام بنظام العمل بمكاتب، ومأموريات الشهر العقاري، والتوثيق والسجل العيني. سوف يتم توزيع من يقع عليه الاختيار بذات النطاق الجغرافي، تبعًا لمقر عمله وقت تقديم الطلب. لن يلتفت لأى طلبات تقدم أو ترد بعد الميعاد المحدد.

المستندات المطلوبة في حالة طلبات الرغبة في النقل

صورة من بطاقة الرقم القومي.

بيان حالة وظيفية حديثة معتمد، ومختوم من جهة العمل، موضحًا به المستوى الوظيفي، والمجموعة النوعية للمتقدم ودرجة الكفاية الحاصل عليها عن آخر عامين.

ثلاث صور شخصية حديثة.

صور من شهادة الدراسات العليا، أو الشهادة الخاصة باجتياز دورات حاسب آلى يكون المتقدم حاصلًا عليها.

وأوضح الإعلان، أنه بعد دراسة كافة الطلبات المقدمة سوف يتم إجراء مقابلات شخصية لمن تنطبق عليه كافة الشروط، وسوف يتم الإعلان عن المواعيد المحددة من أجل إجراء المقابلة الشخصية عن طريق الإعلان عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل، والشهر العقارى، ومكاتب الشهر العقارى بكافة المحافظات الخاصة بالمتقدمين من ذات المحافظة.

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