المجمعات الاستهلاكية تطرح أسماك ورنجة وفسيخ.. تعرف على الأسعار

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تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لفترة الاحتفال بأعياد شم النسيم، من خلال استعداد الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة لها لطرح كميات كبيرة من الأسماك، والفسيخ، والرنجة بكافة منافذ المجمعات الاستهلاكية .

أسعار الأسماك والرنجة والفسيخ المقرر طرحها من قبل المجمعات الاستهلاكية

أما بالنسبة إلى الأسعار المقرر أن يتم من خلالها طرح الأسماك والرنجة والفسيخ للمواطنين بكافة منافذ المجمعات الاستهلاكية بمناسبة عيد شم النسيم، سوف يتم عرضه في النقاط التالية:

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سوف يتم طرح 40 طن من سمك البلطى بسعر الكيلو 33 جنيه.

طرح 40 طن من سمك الماكريل الياباني، بسعر الكيلو 30 جنيه.

طرح 15 طن من السمك ماكريل أيسلندي، بسعر الكيلو 43 جنيه.

طرح 40 طن من السمك سمك المكرونة، بسعر الكيلو 27 جنيه.

طرح 25 طن من سمك فيليه باسا أحمر بسعر الكيلو 42 جنيه.

طرح 10 طن من سمك فيليه باسا أبيض بسعر الكيلو 50 جنيه.

طرح 40 طن رنجة ذات نوعيات جيدة، بسعر الكيلو 35 جنيه.

طرح كميات كبيرة من الفسيخ بسعر الكيلو 100 جنيه.

توفير أسماك فيليه البلطى أوزان نصف كيلو بسعر 50 جنيه.

طرح سمك فيليه قشر وزن نصف كيلو، بسعر 70 جنيه.

طرح 40 طن من سك بلطى شبار أسوان بسعر الكيلو 23 جنيه.

طرح 25 طن من السمك البلطي طازج بسعر الكيلو 30 جنيه.

طرح 25 طن من السمك بورى طازج، بسعر الكيلو 50 جنيه.

طرح أسماك من نوعيات الدميس.

توفير خدمة شوى الأسماك في فروع الشركة مقابل خمسة جنيهات عن شواء كيلو السمك.

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