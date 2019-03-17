البحرية المصرية تنجح في إنقاذ سائحين فرنسيين من الغرق بالبحر الأحمر

منذ 28 دقيقة أخبار مصر
البحرية المصرية تنجح في إنقاذ سائحين فرنسيين من الغرق بالبحر الأحمر

تمكنت القوات البحرية المصرية من إنقاذ سائحين فرنسيين بعد غرق اللنش الخاص بهم بجوار شعب فنديره جنوب برنيس بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، الموافق 17 مارس.

وذكر مصدر بالبحرية المصرية أن هذا العمل يأتي فى إطار جهود القوات المسلحة في أعمال البحث والإنقاذ، حيث تلقت القوات البحرية إشارة إستغاثة من لنش شراعي فرنسي الجنسية بجنوب البحر الأحمر يتعرض لحالة غرق نظراً لسوء الأحوال الجومائية، ووصلت سرعة الرياح إلى (40) عقدة.

وبناءً عليه قامت وحدة من االقوات البحرية المصرية بالتحرك في اتجاه موقع غرق اللنش، إثر البلاغ إلى موقع البلاغ حيث نجحت في إنقاذ السائحيين الفرنسيين بعد غرق اللنش بجوار شعب فنديره جنوب برنيس بالبحر الأحمر وتم اصطحابهما لأحد الموانئ وتقديم جميع الإسعافات لهما.