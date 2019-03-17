تردد قناة ماسبيرو زمان على النايل سات 2019

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تردد قناة ماسبيرو زمان على النايل سات لمشاهدة أفضل الأعمال السينمائية والدرامية القديمة، قناة ماسبيرو زمان هي قناة مصرية عربية ، تقدم محتواها على مدار اليوم 24 ساعة ، وذلك من دون توقف أو تشفير ، حيث تقدم كل ما هو قديم ومميز في عالم التراث السينمائي ، وتعرض أفلام ومسلسلات أبيض وأسود ، من زمن الفن الجميل ، إضافة إلى بعض البرامج الحوارية ، مع نخبة من أشهر الفنانين في عالم الفن.

وتعرض قناة ماسبيرو زمان كذلك ، مجموعة من أجمل أغنيات الزمن الجميل ، إضافة إلى بعض البرامج الترفيهية والاجتماعية ، ومباريات كرة القدم ، إضافة إلى العديد من الفقرات المتنوعة والمختلفة على شاشتها ، كما تتميز بتقديم كل ما هو قديم وتراثي.

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وتعد قناة ماسبيرو زمان ، واحدة من أحدث القنوات في عالم التراث السينمائي ، حيث تسعى قناة ماسبيرو زمان ، إلى ترسيخ التراث القديم في أذهان الجيل الجديد ، لربط الماضي بالحاضر.

تردد قناة ماسبيرو زمان

ويمكن لمتابعي قناة ماسبيرو زمان ، متابعة برامجها ومسلسلاتها على تردد قناة ماسبيرو زمان ، على المدار 7.0°W ، على القمر الصناعي المصري نايل سات ، على التردد 11843(H) ، معدل الترميز 27500 ، معامل تصحيح الخطأ 3/4 ، الجودة SD. من خلال ضبط جهاز الاستقبال المنزلي على المعلومات السابقة وسوف تجد أن قناة ماسبيرو زمان أصبحت موجودة في قائمة القنوات لديكم