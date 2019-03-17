تردد قناة ماسبيرو زمان على النايل سات 2019

منذ 26 دقيقة أخبار مصر
تردد قناة ماسبيرو زمان على النايل سات 2019
قناة ماسبيرو زمان

تردد قناة ماسبيرو زمان على النايل سات لمشاهدة أفضل الأعمال السينمائية والدرامية القديمة، قناة ماسبيرو زمان هي قناة مصرية عربية ، تقدم محتواها على مدار اليوم 24 ساعة ، وذلك من دون توقف أو تشفير ، حيث تقدم كل ما هو قديم ومميز في عالم التراث السينمائي ، وتعرض أفلام ومسلسلات أبيض وأسود ، من زمن الفن الجميل ، إضافة إلى بعض البرامج الحوارية ، مع نخبة من أشهر الفنانين في عالم الفن.

وتعرض قناة ماسبيرو زمان كذلك ، مجموعة من أجمل أغنيات الزمن الجميل ، إضافة إلى بعض البرامج الترفيهية والاجتماعية ، ومباريات كرة القدم ، إضافة إلى العديد من الفقرات المتنوعة والمختلفة على شاشتها ، كما تتميز بتقديم كل ما هو قديم وتراثي.

وتعد قناة ماسبيرو زمان ، واحدة من أحدث القنوات في عالم التراث السينمائي ، حيث تسعى قناة ماسبيرو زمان ، إلى ترسيخ التراث القديم في أذهان الجيل الجديد ، لربط الماضي بالحاضر.

تردد قناة ماسبيرو زمان

ويمكن لمتابعي قناة ماسبيرو زمان ، متابعة برامجها ومسلسلاتها على تردد قناة ماسبيرو زمان ، على المدار 7.0°W ، على القمر الصناعي المصري نايل سات ، على التردد 11843(H) ، معدل الترميز 27500 ، معامل تصحيح الخطأ 3/4 ، الجودة SD. من خلال ضبط جهاز الاستقبال المنزلي على المعلومات السابقة وسوف تجد أن قناة ماسبيرو زمان أصبحت موجودة في قائمة القنوات لديكم