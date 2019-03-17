الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس خلال الـ 3 أيام المقبلة

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، الموافق 17 مارس، نشرتها التي تضمنت تفاصيل الطقس والظواهر المناخية وتوقعاتها لدرجات الحرارة ونسب سقوط الأمطار خلال الـ 3 أيام المقبلة.

وحسب ما جاء في النشرة يرصد لكم موقع “مصر 365” فيما يلي توقعات الهيئة لطقس الأيام المقبلة:

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توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لطقس الأحد:

ذكر خبراء الهئية أنه يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة، وحتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

بينما تقل الرؤية في وجود الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط أمطار ونشاط للرياح.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية الغربية فهي تتراوح ما بين 20- 12، وعلى السواحل الشمالية فهي تتراوح مابين 19 – 13، الوجة البحري والقاهرة 22- 12 ، شمال الصعيد 22 – 10، جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 – 13، وتكون الظواهر الجوية المصاحبة لحالة الطقس الشبورة الصباحبة ونشاط الرياح، بينما تكون حالة الجو مشمس في جنوب الصعيد.

توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لطقس الإثنين:

توقع خبراء الأرصاد أن يسود غدًا الإثنين، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وأشار الخبراء إلى أنه تقل الرؤية في ظل وجود الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط أمطار ونشاط للرياح.

وتابع خبراء الطقس خلال النشرة، أنه تصل درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية الغربية 21- 11، والسواحل الشمالية 21- 12، الوجة البحري والقاهرة 24- 12 ، شمال الصعيد 25 – 11، جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 22 – 13، وتكون الظواهر الجوية المصاحبة لحالة الطقس الشبورة الصباحية، بينما تكون حالة الجو مشمس في جنوب الصعيد.

توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لطقس الثلاثاء:

وأوضحت نشرة الهيئة أنه يستمر الطقسالمائل للدفء حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة أوضحت النشرة أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية 21- 11، والسواحل الشمالية 21- 12، الوجة البحري والقاهرة 25- 12 ، شمال الصعيد 27 – 15، جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 22 – 10، وتكون الظواهر الجوية المصاحبة لحالة الطقس الشبورة الصباحية.