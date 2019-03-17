الأرصاد: طقس اليوم معتدل مائل للدفء والعظمى بالقاهرة 22 درجة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الأحد، الموافق 17 مارس، نشرتها اليومية التي ترصد فيها توقعات الخبراء ، حيث من المتوقع أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضاف الخبراء أنه تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وبخصوص حالة البحرين، ذكر بيان الأرصاد الجوية أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من يتراوح مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

ووفق ما جاء في نشرة الأرصاد الجوية يعرض لكم موقع “مصر 365” بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، الموافق 17 مارس، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 22

شبين الكوم 12 22

طنطا 11 20

دمنهور 11 20

الإسكندرية 12 20

بلطيم 12 19

مطروح 11 20

السلوم 11 19

سيوة 11 21

بورسعيد 13 19

دمياط 13 19

الزقازيق 12 20

الاسماعيلية 12 22

السويس 11 21

العريش 12 19

رفح 12 18

رأس سدر 12 22

نخل 06 18

نويبع 17 20

طابا 12 18

كاترين 05 16

الطور 13 23

شرم الشيخ 16 23

الغردقة 15 22

مرسى علم 15 23

الفيوم 11 22

بنى سويف 11 22

المنيا 10 22

أسيوط 09 23

سوهاج 09 23

قنا 10 24

الأقصر 11 24

أسوان 13 26

أبوسمبل 11 25

الوادى الجديد 13 24

شلاتين 17 26

أبو رماد 16 25

رأس حدربة 16 25

حلايب 17 24

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، الموافق 17 مارس، عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 19 31

المدينة 13 26

الرياض 10 24

المنامة 18 25

أبوظبى 19 33

الدوحة 18 28

الكويت 11 24

دمشق 04 17

بيروت 13 18

عمان 04 13

القدس 05 13

غزة 11 18

بغداد 10 19

مسقط 24 28

صنعاء 11 26

الخرطوم 18 34

طرابلس 14 22

تونس 11 26

الجزائر 10 21

الرباط 09 21

نواكشوط 18 34

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، الموافق 17 مارس على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 01 12

اسطنبول 09 16

اسلام اباد 12 25

نيودلهى 14 28

جاكرتا 24 31

بكين 04 19

كوالامبور 24 37

طوكيو 04 13

أثينا 09 20

روما 08 18

باريس 03 11

مدريد 03 18

برلين 03 14

لندن 03 09

مونتريال 09- 02-

موسكو 00 02

نيويورك 03 13

واشنطن 02 11