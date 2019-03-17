المصيلحي: مخزون السلع الأساسية يكفى احتياجات المواطنين عدة أشهر

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صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، “إن هناك توجيهات من القيادة السياسية المصرية خاصة بالعمل على تطوير منظومة صناعة السكر فى جمهورية مصر العربية، من أجل العمل على زيادة معدلات الإنتاج”.

وأوضح وزير التموين خلال جولته التفقدية التي قام بها في محافظة كفر الشيخ، من أجل افتتاح أعمال تطوير وتحديث “مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر”، بعد أن تم رفع كفاءة الطاقة التشغيل الخاصة بالمصنع.

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وأكد الوزير على توفير كافة السلع الغذائية، ومنتجات اللحوم، والدواجن، والأزر، والسكر، بالإضافة إلى انتظام حركة العمل داخل المصانع المصرية الخاصة بإنتاج السكر المحلى، والعمل على توفيره للمواطنين طوال الوقت.

وأضاف الوزير، “هناك مخزون استراتيجي من السلع الأساسية تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر”، وقد رافق الوزير في جولته داخل المصنع محافظ كفر الشيخ، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء أحمد حسانين، ورئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر، والعضو المنتدب الدكتور أحمد أبو اليزيد.

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