ننفرد بنشر تفاصيل الزيادة على فاتورة الكهرباء المقرر تطبيقها أغسطس المقبل

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انتهت اللجنة المشكلة من مسئولي جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم الأحد، الموافق 17 مارس، من إعداد مقترحات الزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، والتي مقرر الإعلان عنها في مايو المقبل على أن يبدأ تطبيقها مع فاتورة أغسطس 2019، يأتي ذلك في ضوء خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء بحلول 2021-2022.

ومن المرجح أن يقوم رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بتقديم المقترحات لوزارة الكهرباء لمراجعتها قبل عرضها على مجلس الوزراء، كما هو متبع كل عام خلال الأسبوع المقبل.

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حول هذا الأمر كشف مصدر مسئول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الجهاز انتهى من إعداد مقترحات سيناريوهات الزيادة المتوقعة على شرائح الكهرباء الجديدة والمقرر تطبيقها ابتداء من يوليو المقبل وتحصيلها على فاتورة أغسطس المقبل، تمهيدا لعرضها على وزارة الكهرباء، والتي بدورها ستستعرضها وتناقشها خلال شهر إبريل المقبل، تمهيدًا لإرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها رسميًا.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر إسمه، إن اللجنة سوف تضع التصور النهائي للزيادة خلال شهر إبريل المقبل بعد الإنتهاء من دراستها ومناقشتها بشكل جذري، يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ذكرها خلال اجتماعه مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء مؤخرا، والتي شدد فيها على ضرورة مراعاة محدودى ومتوسطى الدخل وتجنب زيادة الأعباء على الشرائح الثلاث الأولى.

وحسب ما ذكر المصدر، فقد وضعت اللجنة 3 مقترحات تناولت فيها إضافة زيادات بسيطة على الشرائح الثلاث الأولى تتراوح بين 30% و28% و 25% خاصة أنها تمثل نحو 47% من إجمالي المشتركين على باقي مستوى الشرائح.

وأوضح أن مقترحات الزيادة الجديدة للشرائح لا تشمل استثناءات أو إعفاء شريحة عن أخرى سواء كان محدودي أو متوسطي أو الأكثر فى الاستهلاك، من الزيادة الجديدة فى يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الاتفاق بين الجهاز ووزارة الكهرباء، يتضمن تخفيف الزيادة على شرائح محدودى الدخل إلى 20%.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم إرسال مذكرة بجميع السيناريوهات المقترحة لشرائح الاستهلاك إلى الوزارة، حيث كان متوقعا انخفاض سعر الدولار بداية العام الحالي عن 17 جنيها، ومع عدم حدوث ذلك أصبحت وزارة الكهرباء في مأزق، ما ترتب عليه ضرورة وحتمية تطبيق الزيادة على جميع الشرائح.

وأوضح مصدر الكهرباء أنه سيتم تطبيق نظام الدعم التبادلي على الشرائح الأكثر استهلاكا والتي تزيد عن 1000 كيلو وات بحيث سيتم فرض زيادة إضافية على هذه الشرائح للتخفيف عن الشرائح الأقل استهلاكا وتوجيه الزيادات، منوها أن تطبيق نظام الدعم التبادل فى الزيادة الجديدة على يتمثل فى الشرائح الأكثر استهلاكا وغير المدعمة، ما يعني فرض زيادة سنوية على الشرائح الأكثر استهلاكا، والتي تباع بالسعر غير المدعم وتوصف بشرائح الأغنياء، وتبدأ من الشريحة السادسة والسابعة الأعلى من ألف كيلووات، بهدف تخفيف الزيادة على الشرائح محدودة الاستهلاك، الذين يمثلون نحو ٧٥% من المستهلكين فى مصر.

هذا وتهدف وزارة الكهرباء من زيادة أسعار الشرائح خلال يوليو المقبل إلى خفض الدعم من 49 إلى 22 مليار جنيه، لتخفيف العبء المالي عليها وعلى الدولة والالتزام بسداد مديونياتها إلى وزارة البترول.

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بجموع المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، الذين يمثلون أولوية كبيرة لدى الوزارة، خصوصا مع بدء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في وضع مقترحات الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك المختلفة؛ تنفيذا لخطة الحكومة رفع الدعم عن الكهرباء بحلول 2021 /2022.

يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء العام المالي 2018- 2019، التي يتم تطبيقها، منذ يوليو 2018 وحتى يوليو المقبل، كالآتي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (22 قرشًا)

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (30 قرشًا)

الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلووات (36 قرشًا)

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (70 قرشًا)

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (90 قرشًا)

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات (135 قرشًا)

الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلووات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا).