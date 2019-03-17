عن تطوير البحث العلمي.. الرئيس السيسي: منين وبكام؟

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أعلن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، “أن البحث العلمي قد أصبح صناعة عالمية كبيرة، وليس مجرد مجال بحثي مهني”، ولفت الرئيس إلى “أن تلك الصناعة بحاجة إلى تمويل كبير من أجل أن تستمر وتتقدم”.

جاءت تصريحات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إلقائه كلمته بجلسة تحت عنوان “مستقبل البحث العلمي” ضمن ملتقى الشباب العربي الأفريقي، التي عقدت اليوم الأحد.

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وأعلن الرئيس السيسي، “الكل بيتكلم على التمويل، وبسمع كل اللي موجودين في القاعة واللي بيسمعونا بقولهم فكروا دايمًا منين؟ وبكام؟ أو بكام ومنين؟ مفيش حاجة بتتعمل من غير دول، لما اتكلمنا عن فيروس سي كان لازم يبقى في تمويل للحملة”.

وتابع الرئيس حديثه، “عايزين نسقف لهيثم صلاح، ده شاب من وزارة الصحة، ده من عندنا إحنا، ده اللي ممكن يقصر علينا مدة صناعة البحث العلمي، إحنا معندناش جامعة بقالها 800 سنة شكل دول تانية، طيب نخلي شبابنا يقصروا علينا المسافة والوقت، علشان كده أتصور دائمًا أن ضالتي ولازم تكون ضالتنا جميعًا الصالحين، صالح العقل والقدرة والقيم والمبادئ، صناعة البحث العلمي لو هنربطها بالصحة أو أي قطاع آخر دي صناعة تقدمت في الدول دي لآن آلياتها موجودة وناجحة واستقرت، عندنا موجودة ولكن ليست بالكفاءة الكاملة”.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي “يتبقى أن نبذل كدولة، وحكومة كل جهدنا لنعطي الفرصة لعقول متفردة ومتميزة لتقدونا، ده ربنا اللي إدى، تخبيها ليه؟ ويبقى جملة واحدة هقولها لأبنائنا وبناتنا من أفريقيا، ما لدينا بمصر بكل تقدير وتواضع ومحبة نقدمه لكم إن كان ينفعكم”.

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