قرار يلزم بقالى التموين بوضع قائمة بأسعار السلع التموينية وسحب رخصة المخالفين

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أعلن الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، اليوم الأحد الموافق 17 مارس، أنه حرصًا على حماية حقوق المواطنين، فإنه بصدد إصدار قرار يٌلزم بقالى التموين أو “البدالين” بوضع قائمة بأسعار السلع التموينية ، منعا لخداع المواطنين بأسعار أغلى من الأسعار الحقيقة لتلك السلع.

وخلال افتتاح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ، أكد المصيلحي، أنه سيمنح بقالى التموين مهلة شهر لوضع قائمة بأسعار السلع التموينية لديهم، مشددا على أنه في حالة عدم التزامهم بوضعها سيتم معاقبتهم بسحب الرخصة التموينية، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد وضع قائمة تضم جميع أصناف السلع التموينية وسعرها وكيمتها على قاعدة بيانات الصرف بالوزارة، بحيث يتم منح المواطن بون الصرف يتضمن نوع السلعة وسعرها مثلما هو الحال في السلاسل التجارية الكبرىن كما وجه وزير التموين بتوفير كافة السلع أمام المواطنين لاختيار ما يحتاجه منها دون تقييده بسلع محددة.

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وعلى صعيد متصل، شدد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يتم حذف أى مواطن من منظومة الدعم طالما أنه من المستحقين، مشيرًا إلى أن أن ما تقوم به الوزارة حاليا تنقية البطاقات واستبعاد غير المستحقين قائًلا :” مفيش حد هيتشال من دعم البطاقات وهو مستحق”.

وأكمل وزير التموين حديثه متسائلًا: “هل يعقل أن يستهلك شخص كهرباء بأكثر من 1000 كيلوات شهريا أو فاتورة محمول أكثر من 1000 جنيه شهريا، أو يمتلك سيارة فارهة ويستحق دعم بقيمة 50 جنيه “؟!.

يذكر أن هذه التصريحات جاءت على لسان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، خلال افتتاح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع لزيادة معدلات الإنتاج، وقد رافقه كلًا من الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفرالشيخ واللواء أحمد حسانين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر.