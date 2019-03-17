حجازي: طرح نماذج امتحانات للثانوية العامة على الموقع الإلكترونى للوزارة

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كشف الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، الموافق 17 مارس، أن الوزارة تنوي طرح نموذجين تدريبيين عبر موقعها الإلكتروني، خاص بالمواد التي يتم تدريسها باللغة العربية ومواد التراجم لطلبة الشهادة الثانوية.

وأضاف رضا حجازي، أن هذه الخطوة تأتيفي إطار استكمال الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بكل أجهزتها وقطاعاتها؛ للإعداد لانعقاد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة ‏للثانوية العامة للعام الدراسى الحالى ٢٠١٨ – ٢٠١٩

وأوضح رئيس قطاع الامتحانات بوزارة التربية والتعليم ، أن النموذجين الأول والثاني المقرر رحهما عبر الموقع الإلكتروني، تم إعدادهما في ضوء ‏مواصفات الورقة الامتحانية التى أعدها المركز القومى للامتحانات والتقويم ‏التربوى،سواء من حيث عدد الأسئلةاو نوعيتها في كل مادة.‏

ووجه حجازى في تصريحات صحفية له اليوم أبناءه من طلاب وطالبات شهادة الثانوية العامة،بضرورة التدريب على حل أسئلة اختبارات النموذجين الأول الثاني الذي تم رفعهما ‏على موقع الوزارة، اليوم، في كل المواد الدراسية طبقًا لكل شعبة من شعب الثانوية ‏العامة، مشيرا إلى اعتبارهما تدريبًا جيدًا يؤهلهم لخوض امتحانات الدور الأول، متمنيًا ‏للطلاب النجاح والتفوق فى امتحانات هذا العام.‏

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قررت إجراء امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام في الدراسي الحالي ٢٠١٨ – ٢٠١٩، اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٨ يونيو ٢٠١٩ ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق ٣ يوليو ٢٠١٩.

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