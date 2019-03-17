مصري خامس بين شهداء الهجوم على مسجد نيوزيلندا

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قال الدكتور محمد سامي ، نجل شقيقة حسين محمد خليل مصطفى ، أحد الشهداء المصريين في الحادث الإرهابي ، الذي استهدف مسجد النور في نيوزيلندا ، اليوم الأحد الموافق 17 مارس من العام الحالي 2019 ، إن اسم خاله لم يرد بين الشهداء المصريين الأربعة.

وكانت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج ، برئاسة الدكتورة مني مكرم عبد الشهيد ، أمس السبت ، أسماء 4 من الشهداء المصريين في حادث نيوزيلندا الإرهابي ، وهم منير سليمان (68 عامًا) ، أحمد جمال الدين (68 عامًا) ، أشرف المصري ، وأشرف مرسي.

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وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الأحد ، قال الدكتور محمد سامي ، إن خاله يبلغ من العمر 70 عاما ، متزوج بمصرية ويعيش في نيوزيلندا منذ 20 عاما ، ولديه 3 أبناء ولدان وفتاة ة، أكبرهم يبلغ من العمر 35 عاماو، وأصغرهم يبلغ من العمر 22 عاما ، مضيفا أن خاله كان يعمل مديرا في شركة الإسكندرية للأقطان.

وزاد نجل شقيقة الشهيد ، قائلا إنه علم بوفاة خاله من شقيقه المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ، وأنه كان على اتصال دائم به ، مستطردا: “خالي لم يكن له عمل هناك ، بل كانت له أنشطة اجتماعية فقط ، كان يأتي كل عام ، واعتاد الحضور إلى الإسكندرية مسقط رأسه ، بصحبة أبنائه وزوجته.

وأوضح الدكتور محمد سامي ، أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على إذا ما كان خاله سوف يُدفن في نيوزيلندا ، أم في الإسكندرية ، مشيرا إلى ن عائلته وأشقاؤه هم من يحددون ذلك.

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