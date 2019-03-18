السياحة: مد فترة التسجيل في الحج السياحي يوم إضافي

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أصدرت وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، قرارا بمد فترة السماح للشركات السياحية التى فعلت إيصالات جدية الحجز لتسجيل أسماء حجاجها على البوابة الموحدة لقطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الإثنين، الموافق 18 مارس.

وأكد على ذلك مجدى شلبي، رئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، والذى صرح أن الوزيرة قررت مد فترة السماح لشركات الحج السياحي التي قامت بالفعل بتفعيل ايصالات جدية الحجز الخاصة بها حتى الموعد المحدد لها، تيسيرا على تلك الشركات لتسجيل أسماء عملائها من حجاج بيت الله الحرام عبر البوابة الموحدة لقطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، وذلك حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين ١٨ مارس.

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ومن ناحيته ذكر أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة في تصريحات صحفية، أن أعداد المواطنين المصريين الذين تقدموا لأداء فريضة الحج للعام 1440ه تجاوز ال145 ألف شخص، مشيرا إلى أنه تم إغلاق باب سداد مقدمات الحجز فى الخامسة من مساء أمس الأحد ، بينما يستمر تسجيل بيانات المواطنين على البوابة الإلكترونية.

وأشار شيحة إلى أن الحجز في موسم الحج للعام الهجري الجاري ١٤٤٠ يشهد زيادة عن العام الماضى بنسبة تتراوح من 15إلى 10%، حيث بلغ عدد المتقدمين للحج السياحى العام الماضى 120 ألف و200 ألف مواطن، ونفى تماما ن يكون هناك أي تسجيلات وهمية تمت خلال الأيام الماضية لرفع الأعداد، مؤكدا أن الأعداد المسجلة كلها حقيقية.