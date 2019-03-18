اليوم الإثنين.. الإعلان عن نتيجة حج قرعة الداخلية بـ ٤ محافظات

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تقوم اليوم الإثنين وزارة الداخلية بإجراء “قرعة الحج”، فى عدد من مديريات الأمن التابعة لها في 4 محافظات مصرية، وهى، “محافظة سوهاج، محافظة شمال سيناء، محافظة الإسماعيلية، محافظة البحيرة”.

الداخلية تعلن عن نتيجة حج القرعة بـ 10 محافظات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية منذ يومين عن نتيجة القرعة فى 10 محافظات مصرية، وهى كالتالي:

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محافظة أسيوط.

محافظة القليوبية.

محافظة بورسعيد.

محافظة بنى سويف.

محافظة الإسكندرية.

محافظة الوادى الجديد.

محافظة الشرقية.

محافظة دمياط.

محافظة الفيوم .

محافظة مرسى مطروح.

وكشفت وزارة الداخلية من قبل عن توقيتات إجراء قرعة الحج في مديريات الأمن المختلفة، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 16 من شهر مارس لعام 2019، وحتى يوم الخميس الموافق 21 من شهر مارس لعام 2019، ذلك فى إطار العمل على تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم موسم حج لهذا العام 1440هـ / 2019م.

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