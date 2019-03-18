الأرصاد: طقس معتدل وارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة.. العظمى بالقاهرة ٢٤ درجة

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صرح محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس البلاد يمر بحالة استقرار نسبي في الأحوال الجوية على جميع الأنحاء منذ الساعات الأولى من الصباح، وتكون الشمس ساطعة طوال اليوم.

وأضاف شاهين، اليوم الإثنين، الموافق 18 مارس، أن درجات الحرارة ترتفع اليوم درجتين عن أمس، وتسجل القاهرة 24 درجة، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة سترتفع بشكل تدريجي خلال الثلاثة أيام المقبلة لكنها ستكون بشكل طفيف، مضيفًا أن الرؤية تقل في ظل وجود الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كذلك تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط أمطار ونشاط للرياح.

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وأكد مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فرص سقوط الأمطار تنحصر على السواحل الشمالية الشرقية فقط، وتكون من خفيفة إلى متوسطة وليس لها تأثير على الأنشطة اليومية، كما يستمر الطقس غدًا الثلاثاء على هذا الحال، ويكون مائل للدفء على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا”.

وأشار محمود شاهين إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية الغربية 21- 11، والسواحل الشمالية 21- 12، الوجة البحري والقاهرة 25- 12 ، شمال الصعيد 27 – 15، جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 22 – 10، وتكون الظواهر الجوية المصاحبة لحالة الطقس الشبورة الصباحية.

وتابع شاهين: تكون الرياح المحملة بالأتربة في حالة هدوء نسبي ولكنها تعود لسرعتها الرياح يوم الخميس المقبل على أغلب أنحاء الجمهورية.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرتها الدورية التي تعرض تفاصيل الطقس، حيث يتوقع الخبراء أن يسود البلاد اليوم الاثنين، الموافق 18 مارسن طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلًا.

كما توقع الخبراء في نشرتهم أن تقل الرؤية فى ظل وجود الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبخصوص حالة البحرين، أوضحت نشرة الهيئة أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي خفيفة إلى معتدلة ويكون ارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

ويرصد لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية بيان درجات الحرارة المتوقعة كما جاءت في نشرة الهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدن ومحافظات مصر وبعض عواصم الدول العربية والأجنبية.

يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، الموافق 18 مارس على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 14 24

شبين الكوم 13 24

طنطا 13 23

دمنهور 11 22

الإسكندرية 12 21

بلطيم 12 21

مطروح 10 19

السلوم 10 23

سيوة 08 24

بورسعيد 12 20

دمياط 12 21

الزقازيق 12 24

الاسماعيلية 10 25

السويس 11 24

العريش 10 21

رفح 10 20

رأس سدر 13 24

نخل 05 22

نويبع 15 25

طابا 10 23

كاترين 05 19

الطور 14 25

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 15 26

مرسى علم 15 25

الفيوم 10 24

بنى سويف 10 24

المنيا 08 25

أسيوط 09 25

سوهاج 10 26

قنا 10 27

الأقصر 12 28

أسوان 13 29

أبوسمبل 13 28

الوادى الجديد 12 28

شلاتين 17 26

ابو رماد 17 25

راس حدربة 18 24

حلايب 18 25

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، الموافق 18 مارس، على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 35

المدينة 16 29

الرياض 10 24

المنامة 18 23

أبوظبى 18 24

الدوحة 17 25

الكويت 09 25

دمشق 04 24

بيروت 12 19

عمان 06 17

القدس 07 16

غزة 12 19

بغداد 07 19

مسقط 21 27

صنعاء 09 15

الخرطوم 19 35

طرابلس 14 23

تونس 10 21

الجزائر 09 15

الرباط 08 19

نواكشوط 18 33

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، الموافق 18 مارس، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02 16

اسطنبول 09 20

اسلام اباد 13 26

نيودلهى 16 29

جاكرتا 24 32

بكين 06 21

كوالامبور 24 36

طوكيو 07 13

أثينا 09 20

روما 06 17

باريس -01 11

مدريد 04 16

برلين 03 09

لندن 03 10

مونتريال -09 -01

موسكو 01 04

نيويورك -01 08

واشنطن 00 09